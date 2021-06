Conta su di me, la storia vera: la commovente amicizia tra un figlio di papà e un giovane malato

20 giugno 2021 a

Conta su di me è un film del 2017, tratto da una storia vera davvero commovente, vincitore del Giffoni film festival. La pellicola va in onda domenica 20 giugno su Canale5, in prima serata. Tutto parte dal romanzo Dieses bescheuerte Herz: Über den Mut zu träumen di Lars Amend e Daniel Meyer. Daniel ha ventun anni, ha solo una parte del cuore e si preoccupa per la sua vita ogni giorno. Molto probabilmente morirà prima dei suoi coetanei e questo, purtroppo, lo sa da quando aveva quattordici anni.

Lenny, interpretato da Elyas M’Barek, è un trentenne che non vuole crescere. Figlio di un rinomato cardiologo, passa la sua vita spendendo i soldi del padre in cose senza importanza, senza pensare al proprio futuro. Il padre, stanco della vita mondana del figlio, gli blocca la carta di credito e lo obbliga a occuparsi del quindicenne David, che soffre di una grave malformazione cardiaca fin dalla sua nascita. Per riavere indietro la sua vita, Lenny accetta controvoglia questo compito. Lenny e David sono quindi nella vita reale Lars e Daniel.

Ben presto però per Lenny la cosa si trasforma in possibilità di riprendere in mano la sua vita. L’amicizia tra i due renderà le loro esistenze complementari e pronte a qualsiasi tipo di esperienza. Nel romanzo, Lars Amend ha deciso di raccontare la forte amicizia costruita con quel ragazzino con cui non aveva nulla in comune e che gli ha insegnato tutto della vita. Quando Daniel Meyer (interpretato nel film da Philip Noah Schwarz) aveva quindici anni, incontrò colui che avrebbe espresso ogni suo desiderio. A quei tempi, Daniel trascorreva i suoi pomeriggi in una struttura dedicata ai bambini malati come lui. Da allora, Lars non si è mai più separato dal ragazzino, stando con lui anche prima di ogni operazione.

L’amicizia tra i due, nonostante un inizio abbastanza tormentato, si è intensificata sempre di più e anche dopo l’operazione più importante per Daniel, Lars si è preoccupato e ha passato tutto il suo tempo al fianco del ragazzino. Appuntamento su Canale5 domenica 20 giugno, per una storia che ha commosso tutti nel film Conta su di me.

