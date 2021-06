Mara Venier, pianto in diretta a Domenica In dopo il dolore per l'operazione ai denti

20 giugno 2021 a

a

a

Mara Venier, pianto in diretta in apertura della puntata di oggi di Domenica In. La conduttrice ha iniziato a parlare inizialmente con la voce rotta dall'emozione, poi il groppo in gola si è fatto sempre più strada fino a che ha dovuto smettere il suo intervento, scoppiando in lacrime.

Maurizio Costanzo, il figlio adottato con Maria De Filippi e tre ex mogli

Mara stava raccontando i miglioramenti registrati dopo l'operazione che ha subito ai denti, il cui esito non proprio positivo le aveva inizialmente provocato una paresi al volto. La Venier ha voluto ringraziare tutti i fan e gli ospiti in studio che in questi giorni le sono stati vicino e le hanno inviato messaggi di solidarietà e affetto. E' stato questo a provocare la sua commozione. Nei secondi di silenzio di Mara la regia ha fatto partire la canzone "Eh già" di Vassco Rossi, con il ritornello "Noi siamo ancora qua" per spezzare così un po' la tensione e consentire alla conduttrice di riprendersi. A darle qualche minuto libero per recuperare è stato Maurizio Costanzo che, pur collegato da casa, ha fatto per primo la domanda al sottosegretario Pierpaolo Sileri in tema Covid e vaccini, così da aprire di fatto la puntata di oggi.

Eleonora Abbagnato, ultimo ballo da etoile a Parigi, poi la festa per i 10 anni di matrimonio con Federico Balzaretti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.