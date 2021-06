Boomdabash, il cantante è Biggie Bash: dagli attacchi di ansia alla passione per il basket

20 giugno 2021 a

I Boomdabash sono un gruppo musicale di grande successo, band salentina che ha scalato i vertici delle classifiche duettando con tanti grandi artisti della musica italiana, da Loredana Bertè ad Alessandra Amoroso (con la quale condividono l'origine salentina), giusto per citarne alcuni. Tra i loro componenti c'è Biggie Bash, uno dei cantanti reggae più apprezzati e carismatici della scena discografica. L’artista, dopo una lunga gavetta, ha raggiunto il successo proprio con il gruppo.

All’anagrafe il suo vero nome è Angelo Rogoli ed è nato a Mesagne, un comune italiano della provincia di Brindisi in Puglia. Tra le curiosità sul suo conto, uno dei suoi motti preferiti è: “Io posso ogni cosa in Colui che mi fortifica”. E' un grande appassionato e tifoso di basket. Pratica crossfit e ha confessato di aver sofferto in passato di attacchi di ansia. Ha diversi tatuaggi sul corpo. Per quanto riguarda gli altri componenti, Payà ha rivelato in una vecchia intervista di aver lavorato in fabbrica prima di aver successo con i Boomdabash.

Mr. Ketra ha militato nella squadra giovanile del Pisa ma ha dovuto abbandonare il mondo del calcio giocato a causa di un infortunio; Blazon è diventato padre di un splendido bambino, Marco, e ha mantenuto inizialmente la sua famiglia lavorando presso la Fiat. Curioso anche il passato dello stesso Biggie Bash: il ragazzo ha svelato di essere stato un chierichetto nella chiesa della sua città di nascita.

I Boomdabash sono molto social: hanno una pagina Facebook da oltre 151mila like; su Instagram hanno un cliccatissimo profilo da 84mila follower. I Boomdabash sono ospiti domenica 20 giugno su Rai1 nella puntata di Domenica In, in programma a partire dalle ore 14. Lo show domenicale anticiperà il collegamento dall'Olimpico per il match dell'Italia contro il Galles valevole per l'Europeo.

