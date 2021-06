Maurizio Costanzo, il figlio adottato con Maria De Filippi e tre ex mogli

20 giugno 2021 a

a

a

Maurizio Costanzo, 82 anni, è uno dei giornalisti televisivi più noti d'Italia. La sua carriera professionale non ha bisogno di presentazioni, ma vanta anche un discreto "curriculum" in campo sentimentale. Sposato da 26 anni con Maria De Filippi, la coppia ha adottato un figlio, Gabriele, che è nato nel 1992 è ha ora 29 anni. Non è il solo figlio del giornalista, che con ben tre ex mogli alle spalle ne ha già avuti due.

Maria De Filippi, l'amore con Maurizio Costanzo: nel 2004 l'adozione del figlio Gabriele

Il primo matrimonio risale al 1963 con Lori Sammartino. La loro relazione è stata molto chiacchierata perché la donna aveva 14 anni più di Maurizio Costanzo: lui aveva 25 anni e lei 39 anni. Nel 1973 Maurizio Costanzo ha sposato la giornalista Flaminia Morandi. La donna aveva chiesto il divorzio al giornalista Rai Alberto Michelini per sposare Maurizio Costanzo. Insieme hanno avuto due figli: Camilla Costanzo, 45 anni, che oggi lavora come sceneggiatrice e Saverio Costanzo, 42 anni, che oggi fa il regista. Nel 1989 Costanzo sposa Marta Flavi, anche lei conduttrice televisiva. Ma il loro rapporto non è destinato a durare molto: dopo un solo anno i due si separano.

Simona Izzo: due matrimoni con Antonello Venditti e Ricky Tognazzi e l'amore per Maurizio Costanzo

Nel mezzo del successo incontro con Maria De Filippi, il flirt con Simona Izzo, durato poco ma che è stato molto intenso, soprattutto per l'attuale moglie di Ricky Tognazzi, che ne ha parlato spesso in passato. Poi il colpo di fulmine per la conduttrice di Amici e C'è posta per te. "Quando ho incontrato lei è scattata la magia. Maria è quella che aspettavo da sempre", ha ripetuto spesso Costanzo. Lei è molto più giovane di lui: ha infatti 59 anni contro gli 83 di Costanzo. Oggi sarà ospite di Mara Venier a Domenica In nel servizio di apertura dedicato all'evoluzione della pandemia e della campagna vaccinale in Italia.

Paola Minaccioni, fitness su Instagram per prepararsi al film School of mafia con Nino Frassica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.