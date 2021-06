Salvatore Esposito, dal padre barbiere alla fidanzata Paola Rossi: tra loro amore a prima vista

20 giugno 2021 a

a

a

Salvatore Esposito è un attore italiano, tra i più amati dal pubblico, famosissimo per il ruolo di Genny Savastano nella serie Gomorra. Nato a Napoli il 2 febbraio 1986, sotto il segno dell’Acquario. In una vecchia intervista a Il Corriere della Sera ha raccontato che la sua famiglia gli è sempre stata vicino. “Sono figlio di un barbiere e sono cresciuto a Mugnano, dove una volta ho assistito anche ad una sparatoria. Con un morto", ha raccontato. Il mondo della malavita era a un passo, ma la famiglia è stata la sua forza. "La mia famiglia mi ripeteva che il mondo non era il mio condominio. Quando dissi che volevo fare l’attore, ci sedemmo e cominciammo a pensare a come fare", ha aggiunto.

Video su questo argomento Gomorra, Salvatore Esposito dice addio al personaggio di Genny Savastano

Ha raggiunto la notorietà grazie appunto alla serie televisiva di successo Gomorra nel ruolo di Genny Savastano nella serie tratta dal libro di Roberto Saviano, ma è anche famoso sul grande schermo per diversi film in cui ha recitato. Per quanto riguarda la vita privata, è fidanzato da diverso tempo, più o meno dal 2014, con una ragazza lontana dal mondo della televisione. Si chiama Paola Rossi ed è laureata in Giurisprudenza. Il loro è stato amore a prima vista.

Totti e il compleanno del padre Enzo morto di Covid: "Mi manchi da morire"

SI sono contattati via social, lei era in Spagna per Erasmus, così l’attore si è recato da lei per non lasciarla più. Tra le curiosità sul suo conto, Salvatore ha ottenuto il ruolo di Genny in modo abbastanza strano: lui non era lì per fare il provino, bensì come assistente ai provini. Distribuiva le battute ai 1.200 aspiranti attori quando un giorno, i produttori della serie televisiva hanno deciso di far provare a lui la parte. Esposito è ospite a Domenica In su Rai1, nella puntata di domenica 20 giugno, a partire dalle 14.

A "Domenica In" ospiti Pierpaolo Sileri, Eleonora Abbagnato e Orietta Berti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.