Giulia Stabile e i tacchi a spillo: "Quando li ho messi per la prima volta mi sentivo una ranocchia"

Giulia Stabile, più semplicemente Giulia di Amici (almeno per ora), dopo la vittoria nel talent show di Maria De Filippi è lanciatissima per l'inizio della sua carriera da ballerina. Per quanto riguarda la vita privata, la storia d'amore con il cantante Sangiovanni prosegue a gonfie vele come dimostrano anche le tante foto e i video pubblicati dai due giovani talenti sui social. "Una volta usciti è stato strano non averla vicino - ha spiegato recentemente in una intervista Sangiovanni -. Vivere così tanto tempo con una persona sicuramente ti lega parecchio".

Sangiovanni ha quindi proseguito: "Io ho vissuto dei momenti in cui le dicevo ‘Ti prego, un po’ di spazio e libertà’, ma quando sono uscito da Amici mi sono accorto che quella libertà che prima cercavo non la volevo più perché volevo starle accanto. Ci siamo visti e passeremo sicuramente del tempo insieme", ha rivelato. Intanto il cantante si gode il successo della sua Malibù.

Giulia Stabile dopo la vittoria di Amici: "Sono rimasta me stessa". Ma continuano le polemiche sui social

Vetta delle classifiche di vendita e ascolti e sold out per i firmacopie: "Incontrare i fan è stato un impatto potentissimo - ha confessato -, soprattutto dopo sei mesi di clausura in cui vedevo solo le persone con cui convivevo. Vedere tutte queste persone di botto é stato devastante come impatto". Per quanto riguarda Giulia, decisiva per la sua crescita è stata la maestra Veronica Peparini: "Sì, ho affrontato con lei, attraverso la danza, tutti quei problemi causati dal bullismo, che mi bloccavano. Quando mi ha chiesto di mettere i tacchi mi sentivo una ranocchia", ha ammesso.

Giulia Stabile, dagli episodi di bullismo a scuola alla vittoria ad Amici

"Cosa farò con i 187mila euro vinti nel talent? Prendo una lavastoviglie a mamma perché sono stufa di vederla lavare i piatti per tutti - ha affermato recentemente -. Poi il resto dei soldi li metterò da parte: i miei, con grande gioia devo dire, mi hanno sostenuto negli studi per tanti anni. Ora posso pagarli da sola". Giulia Stabile è ospite a Domenica In domenica 20 giugno.

Sangiovanni, l'amore per Giulia avanti a gonfie vele. L'amicizia con Madame: "Sono orgoglioso"

