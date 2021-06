Chiara Ferragni, ballo in vestaglia e struccata per la figlia Vittoria: video di Fedez su Instagram

20 giugno 2021 a

Chiara Ferragni, ballo in vestaglia e struccata per la figlia Vittoria. E' quanto si può vedere nelle storie di Instagram dalla nota influcencer, taggata in un video del marito, il cantante Fedez. L'imprenditrice si è fatta immortalare in un momento di intimità e gioco con la piccola, che la guarda divertita nella sua carrozzina. Il video e alcune foto, pubblicate intorno alle 11, sono stati subito visti da migliaia di follower.

La Ferragni ama molto alternare contenuti di diverso tipo sui suoi social: da quelli relativi ai prodotti che commercializza o pubblicizza, alle iniziative imprenditoriali svolte in prima persona, a contesti più intimi e familiari a scatti o battute con altri personaggi famosi del mondo della musica e dello spettacolo. Senza dimenticare iniziative pubblicitarie e promozionali, come le recenti visite al museo degli Uffizi o ad altre bellezze di Firenze, che hanno rilanciato l'attenzione per il patrimonio culturale italiano. Ultimamente la Ferragni è impegnata nel lancio di alcuni temporary bar in collaborazione con Nespresso, come fatto nei giorni scorsi prima a Milano e poi a Madrid, dove ha pubblicato anche uno scatto con Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo, impegnato in questi giorni nel campionato europeo di calcio con il suo Portogallo.

Fedez, invece, si sta ritagliando un ruolo sempre più di primo piano nel panorama musicale e dello spettacolo: dal successo dell'ultimo singolo "Mille", con Achille Lauro e Orietta Berti, alla battaglia a sostegno dei lavoratori dello spettacolo e della musica, per cui si è battuto per una raccolta fondi in loro sostegno, polemizzando anche con il ministro Dario Franceschini per la carenza di ristori a questo gruppo di lavoratori. Chiedendo, al contempo, "più pragmatismo e meno propaganda" e svelando anche il contenuto di un messaggio whatsapp invitogli proprio da Franceschini.

