Paola Minaccioni, fitness su Instagram per prepararsi al film School of mafia con Nino Frassica

Paola Minaccioni, 49 anni, si tiene in forma con la sua preparatrice atletica e su Instagram ha pubblicato alcuni video nelle sue storie dove documenta la sua attività fisica. Esercizi di fitness, mobilità articolare, allungamento e altri volti a favorire l'elasticità del corpo per una delle attrici e comiche più amate dagli italiani.

Dal 24 giugno sarà di nuovo al grande schermo con Nino Frassica, con il film School of mafia. E lei sarà oggi ospite a Domenica In proprio con l'attore che la affiancherà nel film per parlarne e presentarlo. La pellicola, infatti, è una delle prime ad uscire dopo le riaperture e il ritorno dell'Italia in "zona bianca". Nata e cresciuta a Roma, ha seguito una formazione di drammaturgia classica: per alcuni anni ha fatto parte del laboratorio di Serena Dandini e ha frequentato anche il Centro sperimentale di cinematografia. Nel 2012 è stata candidata sia al Nastro d’argento, sia ai Ciak d’oro come migliore attrice non protagonista, vincendo un Globo d’oro nella stessa categoria, per il film Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek. Due anni dopo ha recitato in un altro film di Ozpetek, Allacciate le cinture, grazie al quale ha ottenuto il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e la nomination al David di Donatello nella stessa categoria.

Tra gli altri film cui ha preso parte, ricordiamo Notte prima degli esami, Un’estate al mare, Fascisti su Marte, Ex, Viva l’Italia, Matrimonio a Parigi, Natale a 5 stelle, Un matrimonio da favola e Mine vaganti. Fra i suoi cavalli di battaglia come imitatrice, invece, ci sono la politica e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, la fashion blogger Chiara Ferragni e l’attrice Sabrina Ferilli. Oggi, come detto, sarà a Domenica In, a cui parteciperanno anche Orietta Berti, Nino Frassica, Eleonora Abbagato, Giulia Stabile e i Boomdabash.

