Domenica In, anticipazioni e ospiti di oggi 20 giugno: ci sono Eleonora Abbagnato e Orietta Berti

Domenica In torna oggi, 20 giugno, con una nuova puntata dopo lo stop della passata settimana a causa del problema ai denti di Mara Venier. Ecco alcune anticipazioni sui temi e gli ospiti al centro della puntata di oggi, in onda come sempre su Rai 1 a partire dalle ore 14.

In apertura, come sempre, spazio al punto sul Covid e sulla campagna vaccinale. Se ne parlerà con il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, con il professor Matteo Bassetti direttore della clinica malattie Infettive dell’ ospedale San Martino di Genova e con Maurizio Costanzo. Poi spazio a musica e spettacolo; Orietta Berti, in testa alle classifiche con il singolo "Mille", sarà in studio per esibirsi e raccontare questo momento importante della sua carriera. Nino Frassica e Paola Minaccioni presenteranno il film "School of mafia", in uscita nelle sale cinematografiche il 24 giugno. L’etoile Eleonora Abbagnato parlerà del progetto della Rai "The unbreakable", che la vedrà protagonista del racconto di cinque storie di sportivi italiani in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo. Giulia Stabile, ballerina e vincitrice di Amici 2021, si esibirà in una originale coreografia ballando sul brano "Ice Ice baby" su musica dei’Vanilla Ice..

L’attore Salvatore Esposito, il noto "Genny" nella serie Gomorra presenterà il suo primo romanzo-thriller Lo Sciamano; Spazio alla musica con i Boomdabash che si esibiranno con la loro ultima hit dell’estate "Mohicani" e poi Bruno Venturini canterà un classico della canzone napoletana. A seguire non ci sarà "Da noi...a ruota libera" di Monica Fialdini, che domenica scorsa ha concluso la sua stagione. Alla stessa ora di Domenica In, ma su La7, Bell'Italia in viaggio porterà invece i telespettatori alla scoperta delle bellezze della Sicilia e dell'Umbria, con tre tappe tra Assisi, Gualdo Tadino e Città di Castello.

