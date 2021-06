Elisabetta Canalis mozzafiato in bikini, seno incontenibile e la mano finisce proprio lì | Foto

19 giugno 2021 a

Elisabetta Canalis torna a casa, negli Stati Uniti, e lo fa a modo suo, postando una foto in cui appare super sexy in bikini. In poche ore lo scatto dell'ex Velina ha collezionato decine e decine di migliaia di like, mandando il suo profilo Instagram da quasi 3 milioni di follower, in tilt. Di certo non è la prima volta, visto che la Canalis è una delle regine dei social, tra immagini ad alto tasso di sensualità e quelle in cui è immortalata insieme alla famiglia, in particolare alla figlia Skyler Eva. L'ultima foto è una apoteosi: bikini arancione, cappello e forme incontenibili, per un fisico mozzafiato. Tra i commenti c'è pure quello di Noemi, la cantante, "costretta" con una emoticon ad alzare le mani, tanto è notevole il colpo d'occhio.

Spesso e volentieri le vip commentano estasiate i post di Elisabetta: Noemi è soltanto l'ultima dopo Paola Barale e Maria Pia Calzone, la Donna Imma Savastano di Gomorra.

Non mancano ovviamente anche i commenti dei semplici fan della Canalis. In uno degli ultimi scatti pubblicati dalla showgirl e modella, ha legato la bellezza di Elisabetta al rendimento top della Nazionale di Mancini impegnata all'Europeo: "Sei più bella della doppietta di Locatelli", a testimonianza di come la Canalis resti una delle donne dello spettacolo più amate dagli italiani, anche se "distratti" dagli Europei e dalle prodezze del centrocampista contro la Svizzera. In un'altra circostanza aveva poi fatto scalpore il prosaico "Azz", scritto proprio dall'attrice napoletana Maria Pia Calzone. Quello che stupisce tutti è la forma fisica della Canalis, letteralmente impeccabile. A 42 anni Elisabetta fa ancora invidia a molte colleghe più giovani. Ora celebra con uno scatto da paura il suo ritorno negli Stati Uniti, a casa, dal marito chirurgo Brian Perri e dalla figlioletta Skyler Eva, un ritorno a casa da migliaia di like.

