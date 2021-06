Alice Campello, tre figli con Alvaro Morata: "Ma vorrei anche una femmina e arriverà"

19 giugno 2021 a

Alice Campello è una modella e fashion blogger, tra le più famose a livello nazionale e internazionale. Classe 1995, Alice è nata a Mestre il 5 marzo, sotto il segno dei Pesci. E' famosa anche tra gli appassionati di calcio per essere la moglie di Alvaro Morata, calciatore della Juventus conosciuto proprio quando lo spagnolo è approdato a Torino la prima volta, nel 2014.

Dopo una laurea allo Iulm e il matrimonio giovanissima con il calciatore, la fashion blogger ha dato vita a una propria linea di borse.

Il 17 giugno 2017 si è celebrato il matrimonio tra Alice Campello e Alvaro Morata. Lei, giovanissima (aveva solo 22 anni), lui invece 24 e giocava nel Real Madrid dopo la prima esperienza biennale alla Juve. La cerimonia è stata celebrata presso la Basilica del Detentore di Venezia, e ha raccolto oltre 400 invitati. Dopo lo scambio delle fedi, disegnate dagli sposi appositamente per l’occasione (e forgiate in oro rosa), i festeggiamenti sono proseguiti all’Isola delle Rose (riservata esclusivamente a loro) presso il resort Marriott.

L’abito di Alice Campello, visibile nelle foto postate dalla blogger sui social, aveva un corpetto impreziosito da Swarosky e lasciava scoperte le spalle. Nel dicembre 2017 la coppia ha annunciato di essere in attesa di due gemelli, entrambi maschi: Alessandro e Leonardo sono venuti alla luce il 29 luglio 2018. Nel febbraio del 2020, tramite social, è stato invece annunciato l’arrivo del terzo figlio. Edoardo è nato a settembre 2020, ma il sogno di Alice Campello di allargare la famiglia con il marito Alvaro Morata non si ferma qui: "Mi piacerebbe averne altri due - ha spiegato in una recente intervista -, ma fra un po’ di tempo perché ora voglio godermi questi tre. Poi, quando sarà il momento, vorrei una femminuccia e sono sicura che arriverà". Alvaro Morata è tra i protagonisti di Spagna-Polonia sabato 19 giugno per gli Europei di calcio.

