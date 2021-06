Enrica Bonaccorti, l'abbandono da Daniele Pettinari pochi giorni dopo la nascita della figlia

19 giugno 2021 a

Enrica Bonaccorti è stata ed è tuttora una delle conduttrici più famose della tv italiana. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata negli anni Settanta come attrice in teatro. Numerosi sono i programmi di successo a cui lei ha preso parte: Non è la Rai che l’ha consacrata come star della tv, I fatti vostri, Buona domenica, La vita in diretta, Mattino cinque solo per citare i più importanti. Oggi è presente come opinionista in molti programmi tv. Per quanto riguarda la vita privata, Enrica Bonaccorti è stata sposata con Daniele Pettinari con il quale ha una figlia, Verdiana, nata nel 1973. Ha avuto relazioni importanti con Michele Placido, Renato Zero, Arnado Del Piave.

Enrica Bonaccorti, confessione choc a "Storie Italiane": "Abusata a 8 anni. Ma una volta certe cose erano scontate"

La Bonaccorti e Pettinari si sono sposati giovanissimi. Pochi giorni dopo che la figlia è venuta alla luce, Daniele è uscito di casa e non è più ritornato, abbandonando la famiglia. Da quel momento, la presentatrice ha continuato la sua vita senza l’uomo che aveva sposato affrontando la crescita della figlia in solitudine. In passato la relazione con Renato Zero: "Avevamo deciso addirittura di sposarci - ha spiegato in una vecchia intervista -, invece dopo un paio d’anni ci siamo lasciati e ognuno si é riaccasato. Io con quello che sarebbe diventato mio marito. L’ex, dopo qualche mese dalla nostra separazione, ci tenne a comunicarmi che si era innamorato di nuovo. La conosco? Gli chiesi. E lui: lo conosci. Sono stati insieme 20 anni, mentre io, con mio marito, meno di due", ha aggiunto con un pizzico di amarezza.

Enrica Bonaccorti, con Daniele Pettinari la figlia Verdiana e le foto nuda per PlayBoy

Tra le curiosità sul suo conto, Enrica Bonaccorti è affetta da prosopagnosia. Si tratta di una particolare patologia che di fatto allo stato attuale potrebbe anche impedirle di condurre una trasmissione tutta sua. “Uno non mette insieme i nomi con le facce”, ha confessato la conduttrice televisiva recentemente. “Io a volte non riconosco le persone, anche persone che conosco benissimo, e questi si offendono, oppure mi prendono bonariamente in giro. Se devo andare a una premiere esco tesa perché so già che ci sono tutti che mi riconoscono dopo 50 anni di lavoro e io no, e invece magari li amo, vorrei dirglielo”, ha confessato. La Bonaccorti è protagonista a Verissimo, nella puntata in onda sabato 19 giugno.

Enrica Bonaccorti, matrimonio con Daniele Pettinari, amori e flirt: da Michele Placido a Renato Zero

