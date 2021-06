Emma Marrone e Alessandra Amoroso, niente liti: "Ma la vita ci aveva portato in direzioni opposte"

19 giugno 2021 a

Emma Marrone e Alessandra Amoroso sono due delle cantanti più amate dal pubblico. Partite nel 2009 con la partecipazione ad Amici, edizione vinta dalla stessa Alessandra, la loro carriera poi si è sviluppata per entrambe con grande successo, fino al brano cantato insieme Pezzo di cuore, uscito nel 2021. In passato hanno raccontato la loro amicizia, caratterizzata anche da qualche incomprensione: "Venendo entrambe dal Salento, ci siamo subito legate", ha spiegato Emma.

Poi c'è stato Sanremo 2012, vinto da Emma con Non è l'inferno e il duetto nella serata dedicata appunto alle canzoni in coppie: "E' stato bellissimo", ha ricordato la Marrone. Poi la Amoroso ha raccontato cosa sia successo poi: "Gradualmente ci siamo allontanate. Non abbiamo mai litigato, questo va detto, ma è come se la vita ci avesse portato in direzioni opposte", ha sottolineato. "Forse avevamo bisogno di capire chi eravamo. Alcuni ci sovrapponevano come se fossimo la stessa persona. Ci dicevano che eravamo indistinguibili solo perché venivamo dallo stesso programma e poi, quando ci siamo affermate, ci hanno messe contro", le parole di Emma.

Un allontanamento che secondo qualche fan era diventato quasi una faida: "Forse è stato un errore, ma abbiamo consegnato la narrazione del nostro allontanamento agli odiatori di professione, quei presunti fan che, con la scusa di sostenere me o Emma, hanno fatto del male a entrambe - ha dichiarato tempo fa la Amoroso -. Io quando serve sono molto dura con la mia big family, ma alla fine non sono intervenuta abbastanza". "Io invece prima rispondevo, poi ho iniziato a bloccare tutti - ha ribadito Emma -. Il fuoco della cattiveria gratuita si spegne solo impedendo che si accenda la miccia. Non potevo accettare ancora dei comportamenti così negativi nei confronti di Ale e miei". Emma Marrone e Alessandra Amoroso sono protagonisti nella puntata di Verissimo in onda sabato 19 giugno.

