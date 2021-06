Elisa Isoardi e il rapporto con il suo corpo: "La mia fisicità un dono, ben venga"

19 giugno 2021 a

Elisa Isoardi sta vivendo un momento di grande notorietà dopo la partecipazione, tra il 2020 e il 2021, a Ballando con le stelle e L'Isola dei famosi. Ora però è alla ricerca di un progetto televisivo interessante e sembra averlo trovato, almeno per quanto riguarda la prossima stagione, a Mediaset, probabilmente con un programma domenicale. Staremo a vedere. Quel che è certo è che i suoi fan sono sempre curiosi della sua vita privata. Al momento la Isoardi risulta essere single.

"Quando leggo titoli in cui mi definiscono la ex di Matteo Salvini - ha dichiarato qualche tempo fa -. Chi mi chiama così evidentemente non sa tutto il resto, chi fa determinati titoli lo invito a studiare. Ma va bene così, non mi genera nulla”. E poi ancora sugli ex che richiedono indietro i regali “è una cosa che non può essere considerata dal genere umano, qui c’è proprio una carenza, una lacuna, nell’essere uomo. Glieli avrei ridati tutti e chi se ne frega. Va bene così”, ha aggiunto.

Sugli uomini ci va giù pesante: "Ho dichiarato di spaventare gli uomini: non credo dipenda dalla bellezza, che lascia il tempo che trova - ha spiegato -. Ma credo sia una questione di carattere. Rapporto col mio corpo? La mia fisicità è un dono, non è un merito, ben venga”. La Isoardi ha spesso parlato del suo carattere: "Sono tenace, sto sempre in tensione, fa parte della mia genetica. Bisogna vivere, non lasciarsi vivere. Bisogna reagire a tutto - ha commentato qualche tempo fa -. Bisogna affrontare le cose volta per volta. Il voto al mio 2020? Alla fine positivo, è iniziato con un po’ di trambusti, però alla fine sto bene anche nella cosa nuova. E chissà se prossimamente ci sarà anche una casa per me". Elisa Isoardi è protagonista a Verissimo, nella puntata in onda sabato 19 giugno.

