Ascolti tv venerdì 18 giugno, domina il derby tra Inghilterra e Scozia: regge solo Quarto Grado

19 giugno 2021 a

a

a

Ascolti televisivi ancora nel segno degli Europei di calcio. Nella serata di venerdì 18 giugno 2021, su Rai1 la partita di Euro2020 Inghilterra-Scozia ha tenuto davanti al video 4.940.000 spettatori pari al 24.3% di share, mentre pre e post gara hanno raccolto 3.169.000 spettatori (16.8%). Insomma, c'è curiosità per vedere la rassegna continentale, probabilmente non solo per gli appassionati di calcio. Il derby britannico non è stato esaltante in campo, ma sugli spalti lo spettacolo è stato senza dubbio divertente, soprattutto per merito dei rumorosissimi sostenitori scozzesi presenti a Wembley. Su Canale5 Mamma mia! Ci risiamo ha ottenuto soltanto 1.518.000 spettatori con uno share dell’8.3%. Su Rai2 Tra due madri ha interessato 1.583.000 spettatori (8%).

Chiara Ferragni e Georgina Rodriguez, foto su Instagram insieme a Madrid. "Colazione con la regina italiana"

Su Italia1 La mummia La tomba dell’Imperatore Dragone ha raccolto 904.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rai3 Atlantic Crossing è stato invece seguito da 802.000 spettatori con il 4.4%. Ottima performance per Quarto Grado su Rete4, che ha totalizzato un ascolto medio di 1.663.000 spettatori (10.9%). Su La7 I picari ha registrato 470.000 spettatori con il 2.6%. E ancora su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of ha registrato 309.000 spettatori (1.6%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è stato seguito da 417.000 spettatori con il 2.1%. Su Real Time Fuori Menù ha intrattenuto 184.000 spettatori pari allo 0.9%.

Paola Ferrari: l'asportazione di un cancro, la cicatrice al volto e la chirurgia estetica per labbra e seno

Per quanto riguarda l'access prime time, su Canale5 Paperissima Sprint ha raccolto una media di 2.609.000 spettatori con il 13.2%. Su Rai2 Tg2 Post ha fatto segnare un ascolto di 852.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Csi ha conquistato 889.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 per Un Posto al Sole 1.545.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1.028.000 individui all’ascolto (5.7%) nella prima parte e 985.000 (4.9%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber ha interessato 1.183.000 spettatori (6.1%).

Patrik Schick, l'incredibile gol da centrocampo: come Maradona | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.