Pierre Cosso, quattro figli e tante donne: da Sophie Marceau all'attuale compagna Rautea

Pierre Cosso è un attore e musicista, famosissimo soprattutto negli anni Ottanta, quando è diventato un'autentica icona del cinema nei panni di Philippe ne Il tempo delle mele. Nato in Algeria nel 1961, il celebre film lo ha visto sul set al fianco della stella Sophie Marceau, con la quale ha anche avuto una relazione.

In Italia, lo abbiamo visto recitare al fianco di Sabrina Ferilli nella fiction Anna e i cinque. La sua carriera nella recitazione si è sviluppata principalmente tra Francia, Italia e Stati Uniti. Amante dei viaggi e della barca a vela, dal 2003 vive a Tahiti, l’isola più grande della Polinesia francese.

In passato Pierre ha ricordato il periodo in cui ha girato Il tempo delle mele 2: "Dopo due giorni sul set io e Sophie Marceau stavamo insieme e lo siamo rimasti per due anni e mezzo - ha affermato qualche tempo fa - si è trattato di amore vero e di passione reale: ci siamo persi di vista vent’anni fa ma mi piacerebbe un giorno ritrovarci". Nel 2016 la partecipazione a Ballando con le stelle: "L’ho vissuto solo come un bel concorso di ballo. E l’ho fatto anche per i soldi", ha ammesso. Per quanto riguarda la vita privata, oltre a Sophie Marceau, conosciuta sul set de Il tempo delle mele 2, poi conha avuto delle storie con Nathalie Marquay, Miss Francia 1987, con la cantante Zazie e con l’attrice Mélanie Maudran.

Nel passato dell’attore, anche il matrimonio con Mathilde, con la quale ha avuto il primo figlio, Lino. Dopo il divorzio, nel 2003, è partito in Polinesia e ha incontrato la sua futura compagna, Rautea, di origine polinesiana. La coppia vive insieme a Tahiti e ha costruito una bella famiglia con tre figli (la coppia ha avuto Noa nel 2005). Innamorati e super affiatati, spesso si mostrano insieme sui social. Pierre Cosso è ospite a Verissimo, nella puntata di sabato 19 giugno.

