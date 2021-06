Mara Venier, operazione venuta male e dentisti contro la Rai: "Danno di immagine e strumentalizzazione in tv"

18 giugno 2021 a

Il caso dell'operazione ai denti subita da Mara Venier, a cui spesso la conduttrice di Domenica In ha fatto cenno nella penultima puntata, salvo poi non riuscire ad andare in onda domenica scorsa, ha scatenato un putiferio. A rivolgersi direttamente alla Rai è stato il presidente dell'albo degli odontoiatri, che ha parlato di "danno di immagine" e di "strumentalizzazione su canali tv nazionali".

La nota conduttrice aveva infatti raccontato, prima sui suoi canali social e poi in diverse trasmissioni della Rai, di aver avuto una complicanza a seguito di un intervento odontoiatrico, e di essersi rivolta, per rimediare, a un chirurgo maxillo-facciale, ringraziandolo pubblicamente con nome e cognome. Un comportamento, questo, a parere del presidente della Commissione Albo Odontoiatri della Federazione nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Raffaele Iandolo, "finalizzato a dare risonanza nazionale alla vicenda personale, con un danno all’immagine per l’intera categoria professionale odontoiatrica (63.580 iscritti)" e che rappresenta "un caso emblematico di strumentalizzazione dei canali tv nazionali". "Le dichiarazioni rese nell’ambito di trasmissioni andate in onda sui canali Rai da un personaggio pubblico, quale la sig.ra Venier, hanno dato inevitabilmente grande risonanza alla notizia, denunciando pubblicamente la vicenda che vede la stessa conduttrice protagonista dell’evento imprevisto. Pertanto, il clamore destato dalla vicenda e le parole di ringraziamento usate più volte nei confronti del chirurgo maxillo-facciale che avrebbe a suo dire risolto il problema, hanno inevitabilmente creato un danno all’immagine per tutta la categoria degli Odontoiatri, offendendone conseguentemente la dignità e il decoro professionale".

"Non mi riferisco solo alle considerazioni pronunciate dalla sig.ra Venier nei confronti della professione odontoiatrica per il fatto di aver avuto un problema all’impianto dentale, essendo infatti la responsabilità di quanto accaduto eventualmente da accertare nelle opportune sedi dalle competenti autorità giudiziarie, quanto piuttosto alla propaganda pubblicitaria che la conduttrice ha messo in atto nei confronti del chirurgo maxillo-facciale, che le avrebbe risolto il problema rimuovendole l’impianto, menzionandolo ed elogiandolo più volte in interviste trasmesse su canali della rete pubblica nazionale. Orbene, la posizione di un personaggio pubblico, sicuramente più in vista di quella di un Odontoiatra che svolge la sua attività ispirandosi a principi etico-deontologici ineludibili per la professione, finisce dunque per favorire la rapida divulgazione di un messaggio probabilmente distorto o in ogni caso di parte, oltre che lesivo per l’immagine dell’intera categoria professionale odontoiatrica, senza per questo garantire un democratico confronto", ha concluso.

