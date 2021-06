Chiara Ferragni e Georgina Rodriguez, foto su Instagram insieme a Madrid. "Colazione con la regina italiana"

18 giugno 2021 a

Chiara Ferragni e Georgina Rodriguez si sono ritrovate insieme a Madrid in occasione dell'apertura del bar Nespresso da parte della più nota influencer italiana. "Faccio colazione con la regina italiana", ha scritto lady Ronaldo nel post che accompagna la foto su Instagram.

La "bionda" Ferragni e la "mora" Rodriguez sono insieme con un biliardino alle spalle, in una sala dedicata del bar dove la moglie di Fedez ha presentato ieri il progetto già avviato a Milano con la nota marca di caffè. Nella foto è stata ovviamente taggata anche la Ferragni ed entrambe le hanno condivise sulle proprie storie, a beneficio dei milioni di follower che entrambe vantano. Sotto la foto pubblicata dal profilo della Ferragni, un fan ha scherzosamente commentato: "Ora ci aspettiamo una foto anche dei mariti, Fedez e Cristiano Ronaldo". L'iniziativa imprenditoriale della Ferragni, quindi, non si ferma al temporary bar di Milano, ma raggiunge anche Madrid, in un locale con un layout dedicato e un menù che riprende il suo brand. E non è escluso che venga anche riproposto in altre location esclusive in tutta Europa, come anche in altri continenti.

Parlando dei rispettivi mariti, mentre Cr7 è impegnato con la nazionale portoghese ai campionati europei di calcio, dove ha debuttato con la doppietta rifilata nei minuti finali all'Ungheria, Fedez in Italia si è scagliato ieri contro il ministro Dario Franceschini. Nel mirino del rapper e conduttore tv è finito il titolare del dicastero della cultura e dello spettacolo, sollecitato a fare "meno propaganda e più pragmatismo" in relazione ai ristori e alle iniziative per i lavoratori dello spettacolo, settore duramente colpito dalla pandemia e dai mesi di lockdown. Proprio Fedez insieme ad altri artisti hanno raccolto 4,6 milioni di euro da destinare proprio agli operatori dello spettacolo e della musica rimasti senza sostegni da parte dell'esecutivo.

