Paolo Armando morto in casa a 49 anni, l'ex Tigre di Masterchef lascia la moglie e tre figli

Lutto per gli amanti e gli appassionati di MasterChef. E' morto infatti Paolo Armando, ex concorrente del cooking show nell'edizione 2014-2015. La notizia ha letteralmente sconvolto i fan più affezionati del programma in onda su Sky, anche perché Armando aveva appena 49 anni e in quell'edizione si era distinto per la simpatia e la spontaneità davanti ai giudici, tanto da essere soprannominato, non senza ironia, la Tigre di MasterChef. Paolo Armando aveva 49 anni, era un informatico e lavorava come dipendente nella Provincia di Cuneo.

La cucina, però, è sempre stata una sua grande passione e lo ha dimostrato nel programma, conquistando il pubblico anche grazie alla sua simpatia. E' stato uno dei concorrenti più divertenti di sempre. Ecco perché sui social c'è un enorme dispiacere per la sua morte. "Una grande perdita. Sia per noi sia per tutta la comunità provinciale che aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le grandi doti umane e professionali", ha dichiarato il presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna, a La Stampa.

L'ex concorrente di MasterChef lascia la moglie Paola Ramello e tre figli di 15, 12 e 8 anni, rispettivamente Michela, Sara e Francesco. Al momento, comunque, non si conoscono i motivi della morte. Pare sia stato ritrovato senza vita giovedì 17 giugno nella sua abitazione e a nulla sono serviti i soccorsi del 118. Durante la sua partecipazione al famoso programma di cucina, Paolo si classificò al quarto posto. Il suo percorso viene ricordato dal pubblico anche per un taglio alla mano durante un Pressure Test che costrinse i giudici a fermare la prova. Nel corso della sua vita, Paolo ha svolto anche l'attività di catechista e pure per questo motivo era molto conosciuto nel suo paese. Una perdita inaspettata per un personaggio che è rimasto comunque nel cuore degli spettatori.

