Don Alberto Ravagnani, il prete famoso per le prediche su YouTube e bloccato da Fedez

Don Alberto Ravagnani è un parroco classe 1994, famoso per aver portato il Vangelo sui social e averlo raccontato secondo il linguaggio più vicino ai giovani. In pratica si può definire un primo prete youtuber. Don Alberto è quindi arrivato a imporsi con successo tra le voci più ascoltate nella galassia degli youtuber. Nato a Brugherio, in Brianza, vive a Busto Arsizio e insegna religione al liceo scientifico Tosi.

Sacerdote ambrosiano, in pochi mesi è diventato famosissimo sui social dopo essere appunto sbarcato su YouTube con un canale tutto suo, in cui parla della fede con un linguaggio informale. “Usare YouTube per me è stato come imparare a parlare una lingua nuova - ha dichiarato in una vecchia intervista a Vatican News -. Sono sbarcato in una terra straniera di cui più o meno sapevo qualcosina e ho fatto pratica sul campo, senza avere tanta esperienza, un po’ alla volta, tentando di apprendere qualche segreto dagli altri youtuber o da altri preti che avevano già pubblicato qualcosa sui social". "Trovare il mio nome sui giornali è stato un colpo - ha aggiunto tempo fa -, non me lo sarei mai aspettato. Ma mi fa piacere essere stato apprezzato nel mio tentativo di trovare dei modi per poter parlare del Vangelo in questo mondo, sui canali e sui mezzi che oggi i giovani utilizzano", ha detto ad Avvenire. Nelle ultime settimane si è parlato di lui per una polemica con Fedez, che lo ha bloccato su Instagram. "Per le dinamiche social significa fatto fuori o censurato - ha affermato Ravagnani -. Peccato, io non ce l’avevo assolutamente con lui. Per dialogare bisogna essere in due: evidentemente non vuole farlo".

Il sacerdote di Busto Arsizio conta più di 132 mila follower. "Mi ha tempestato ultimamente di messaggi, alcuni dei quali ho ritenuto un po’ offensivi", la replica del rapper. "Trovo bizzarro - ha aggiunto il marito di Chiara Ferragni - accusare di censura una persona che ti ha dato tanto spazio". Don Alberto Ravagnani è ospite di Oggi è un altro giorno, su Rai1, venerdì 18 giugno, da Serena Bortone.

