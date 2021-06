Michela Proietti, La Milanese nata a Perugia: il figlio Riccardo con Sergio Alfredo Marzi

18 giugno 2021 a

a

a

Michela Proietti è una giornalista e scrittrice italiana, perugina di nascita e milanese d'adozione, tanto da scrivere nell'autunno 2020 il libro La milanese, dove descrive la quotidianità dello stile di vita del capoluogo lombardo. Michela Proietti è attualmente una delle penne più influenti del Corriere della Sera.

Stefano Remigi, quattro figli: Leonardo e Jacopo dal matrimonio con Francesca Cavallin

Giornalista, scrittrice ed opinionista, Michela si è costruita quindi una carriera importante, prendendo parte ad eventi nazionali ed internazionali. Ne La Milanese è possibile capire i segreti di quella donna che “tutto il mondo ci invidia”, divisa tra famiglia e carriera e con uno stile di vita impeccabile, dedite all’impegno, a tratti fissate ma avvolte in una profonda ironia. Per quanto riguarda la vita privata, Michela Proietti è piuttosto riservata e nonostante sia molto attiva sui social si conosce ben poco della sua situazione sentimentale.

Andrea Orlando, nessuna moglie né figli: la sofferenza per due storie d'amore finite male

Ha un figlio, Riccardo, con cui condivide spesso scatti su Instagram. Il padre del figlio è Sergio Alfredo Marzi, anche se non si sa se attualmente quest'ultimo e Michela Proietti stiano ancora insieme. La giornalista può contare su Instagram su quasi 15 mila follower che commentano e seguono prevalentemente il suo lavoro. In alcune immagini l'abbiamo vista partecipare a eventi o in compagnia di personaggi molto noti al grande pubblico come Gianluca Vacchi o Tomaso Trussardi. Michela Proietti parlerà del suo libro e non soltanto nella puntata di venerdì 18 giugno di Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone. Appuntamento a partire dalle ore 14: tra gli altri ospiti della trasmissione c'è anche Stefano Remigi, figlio del musicista e cantautore milanese Memo, che fa parte dei cosiddetti affetti stabili del programma insieme a Rita Dalla Chiesa e Jessica Morlacchi. Oltre a Remigi jr e Michela Proietti, l'ospite della puntata di Oggi è un altro giorno è don Alberto Ravagnani.

Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone: Rita Dalla Chiesa tra gli affetti stabili

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.