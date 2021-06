Stefano Remigi, quattro figli: Leonardo e Jacopo dal matrimonio con Francesca Cavallin

18 giugno 2021 a

Stefano Remigi è figlio d'arte, del cantautore Memo Remigi e di Lucia Russo (deceduta nel 2021). Nato nel 1969, per quanto riguarda la vita privata, l’uomo è stato a lungo legato a Francesca Cavallin, nota attrice anche di fiction televisive. I due si sono conosciuti durante una sfilata a Brera nel 1999, nel 2012 hanno deciso di sposarsi. Il loro matrimonio è stato celebrato in Umbria con amici e parenti. La coppia ha avuto due figli: Leonardo, nato nel 2007 e Jacopo nato nel 2015.

Stefano Remigi ha altri due figli nati da una precedente relazione, infatti in una passata intervista ha dichiarato di avere quattro figli, dai 23 ai 6 anni. Parlando del padre Memo, l’uomo ha dichiarato qualche tempo fa di non avere un buon rapporto con la parola nonno. Nel 2017 il matrimonio tra Stefano e la Cavallin è giunto al capolinea: i due si sono separati e per entrambi è stato un momento difficile. "Due anni e mezzo fa il mio matrimonio è finito - ha raccontato in passato l'attrice -. Se qualcuno me l’avesse detto solo tre anni fa gli avrei riso in faccia. Mi sembrava impossibile. Credevo molto in quel matrimonio".

L'attrice ha quindi proseguito: "E' stato pesante accettarne la fine - ha aggiunto - e c’è stato un momento in cui ho pensato: Non ce la faccio, non riesco, non ho la forza". Poi fortunatamente la rinascita. Durante l’adolescenza la Cavallin ha sofferto di disturbi alimentari. Aveva 15 anni quando il suo fidanzatino le confessò al telefono di preferire i maschi alle femmine. Lo shock fu tale che iniziò a provare repulsione per il cibo, attraversando una fase di anoressia. Poi fu vittima pure della bulimia, fino a riuscire a trovare la forza per uscirne. Stefano Remigi è ospite a Oggi è un altro giorno, su Rai1, venerdì 18 giugno.

