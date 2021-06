Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone: Rita Dalla Chiesa tra gli affetti stabili

18 giugno 2021 a

Ultimo appuntamento settimanale per Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14. Attualità politica ed emergenza sanitaria tra i temi della trasmissione, con in primo piano tuttavia i personaggi del mondo dello spettacolo, dai volti storici della canzone italiana a quelli delle fiction televisive targate Rai. Tanti ovviamente gli argomenti e gli ospiti della puntata di venerdì 18 giugno, a cominciare dai cosiddetti affetti stabili, vale a dire gli opinionisti del programma chiamati a interagire con gli ospiti (in studio o in collegamento) durante le interviste realizzate dalla stessa conduttrice.

Gli affetti stabili della puntata odierna saranno Rita Dalla Chiesa, un'affezionata del talk show, Jessica Morlacchi e Memo Remigi. Rita Dalla Chiesa è uno dei volti storici della tv e la sua figura è legata indissolubilmente al padre Carlo Alberto e all'ex marito Fabrizio Frizzi. Jessica Morlacchi è una cantante, leader della band cult dei Gazosa, autrice del brano di successo Www Mi piaci tu. La sua carriera è stata rilanciata nel 2020 con la partecipazione a Tale e quale show, il talent di Carlo Conti. Memo Remigi intratterrà gli ospiti della trasmissione con i suoi interventi al pianoforte.

Nel corso di questa stagione, Oggi è un altro giorno è cresciuto negli ascolti nella seconda parte dell'anno, attestandosi stabilmente tra 1.700.000 euro e i 2.000.000 di spettatori. Un successo costruito quindi nel tempo, grazie anche alla capacità di Serena Bortone di cambiare tenore del programma, puntando soprattutto sul mondo della tv e dello spettacolo e mettendo in secondo piano l'attualità politica. Una scelta rivelatasi vincente. Appuntamento quindi venerdì 18 giugno a partire dalle ore 14 con Serena Bortone, i suoi ospiti e Oggi è un altro giorno, sempre su Rai1.

