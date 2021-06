Ascolti tv giovedì 17 giugno, Olanda-Austria sfiora i 5 milioni di spettatori: bene Del Debbio

18 giugno 2021 a

a

a

Ancora gli Europei di calcio trionfatori della serata degli ascolti tv. Giovedì 17 giugno, su Rai1 la partita di Euro2020 Olanda-Austria ha appassionato 4.970.000 spettatori pari al 23.7% di share (pre e post partita nel complesso: 3.474.000 e 17.6%). Un risultato importante, forse dovuto anche al fatto che dal girone degli orange uscirà l'avversaria degli azzurri di Mancini agli ottavi di finale della manifestazione. Su Canale5 Viaggio nella Grande Bellezza Grandi Amori ha raccolto invece davanti al video 1.198.000 spettatori pari al 7% di share. Risultato deludente. Su Rai2 Tutti i Segreti di Mio Marito ha ottenuto 1.361.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Elisabetta Canalis, sguardo sexy e pancia scoperta: "Sei più bella della doppietta di Locatelli" | Foto

Su Italia1 Ti Presento i miei ha intrattenuto 1.183.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Le Ragazze ha registrato 939.000 spettatori pari ad uno share del 4.8% (presentazione dalle 21.20 alle 21.34: 864.000 e 4%). Buon risultato per Rete4 e Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, che ha totalizzato un ascolto medio di 1.342.000 spettatori con l’8.9% di share. Su La7 The Dissident ha fatto segnare 416.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 I Delitti del BarLume con Filippo Timi ha ottenuto 397.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Quasi quasi cambio i miei ha raccolto infine 299.000 spettatori con l’1.4%, nel primo episodio inedito, e 263.000 spettatori con l’1.9%, nel secondo episodio in replica.

Gabriele D'Annunzio, dalle 4.000 donne a Eleonora Duse: "Nessuna mi ha amato come lei"

Per quanto riguarda l'access prime time, su Canale5 Paperissima Sprint Estate ha fatto registrare una media di 2.734.000 spettatori con uno share del 13%. Su Rai2 Tg2 Post ha ottenuto 886.000 spettatori con il 4.2%. E ancora su Italia1 Csi ha intrattenuto 884.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Nuovi Eroi ha raccolto 893.000 spettatori con il 4.7%. Per Un Posto al Sole invece 1.581.000 spettatori con il 7.6%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.482.000 spettatori (7.1%). Su Tv8 infine la replica di Guess My Age ha ottenuto 307.000 spettatori con l’1.5%.

Maria Callas, il mistero sul figlio Omero con Onassis: poi la depressione a causa di Jacqueline Kennedy

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.