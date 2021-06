Diletta Leotta stesa sul divano in camicia da uomo, gambe pazzesche e seno incontenibile | Foto

18 giugno 2021 a

Uno shooting pubblicitario da togliere il fiato. E' quello che ha realizzato Diletta Leotta per Intimissimi Uomo, tutto documentato ovviamente sulla sua pagina Instagram. Una sequenza di scatti che vedono la splendida conduttrice Dazn in shorts e tacchi a spillo, ma soprattutto con una camicia di lino da uomo, indossata in maniera super sexy. "La camicia di lino da uomo è il mio must have di stagione", ha scritto come slogan la Leotta. E l'effetto è davvero hot, con scollatura esplosiva e sguardo seducente, senza tralasciare le sue gambe perfette.

Negli ultimi giorni Diletta si sta godendo alcuni giorni tra relax e lavoro senza il fidanzato Can Yaman. Nelle stories su Instagram ai suoi 8 milioni di follower la conduttrice Dazn aveva prima pubblicato una seduta di ginnastica in casa sua, con un look ad alto tasso di sensualità, top e calzoncini neri e curve esplosive per un fisico pazzesco. Poi ha inquadrato le gambe nude mentre guarda la partita vinta dall'Italia all'Europeo contro la Svizzera in compagnia di un amico speciale, il cane Brandino. Infine nella mattinata di giovedì 17 giugno è apparsa in radio con un look in blu da spiaggia, con decolletè invidiabile.

Una carriera che pare continuamente in ascesa. Intanto qualche giorno fa aveva nuovamente dato spettacolo sui social posando prima di una registrazione con camicetta bianca, shorts di jeans e gambe da urlo, con tacchi a spillo. Un abbigliamento mozzafiato che ha messo ancora in evidenza il suo fisico perfetto. "Milano d'estate", ha scritto nella didascalia che accompagnava l'immagine. Nelle sue stories aveva però inquadrato dalla terrazza dell'hotel in cui alloggia un drone forse "al lavoro" per spiare la bella giornalista. "C'è chi saluta il sole e chi saluta il drone", aveva scritto la Leotta, con l'emoticon arrabbiata, segnale di come l'oggetto sia stata una visione sgradita per lei. Le ultime indiscrezioni televisive intanto la danno più lontana da Dazn per la prossima stagione, con Giorgia Rossi (attualmente a Mediaset) favorita per sostituirla.

