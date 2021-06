Elisabetta Canalis, sguardo sexy e pancia scoperta: "Sei più bella della doppietta di Locatelli" | Foto

17 giugno 2021 a

Ormai sono diventati quotidiani gli scatti in cui Elisabetta Canalis fa perdere la testa ai suoi quasi 3 milioni di follower su Instagram. Nell'ultima foto pubblicata, l'ex Velina mora di Striscia la Notizia si è fatta immortalare con un completino sportivo celeste, che esalta comunque il suo fisico mozzafiato. "Rilassarsi a casa con il mio amico a quattro zampe", recita la didascalia che accompagna l'immagine.

E subito fioccano i like dei fan e i commenti delle amiche vip, a cominciare da Paola Barale, che si limita a un semplice "Wow" e ancora Maria Pia Calzone, una presenza abituale nei post della Canalis. C'è pure un commento di un fan molto simpatico che lega la foto di Elisabetta alla Nazionale di Mancini impegnata all'Europeo: "Sei più bella della doppietta di Locatelli", a testimonianza di come la Canalis resti una delle donne dello spettacolo più amate dagli italiani, nonostante il periodo di "distrazione" degli Europei e le prodezze del centrocampista contro la Svizzera siano tuttavia da elogiare.

Spesso la showgirl si fa fotografare con look sportivo, top e pantaloncini. In una delle immagini pubblicate nei giorni scorsi tuttavia il tenore dello scatto si era reso più sexy ed è lì che è spuntato il dettaglio hot, con capezzolo in vista. Tra i vari commenti è spiccato quello della showgirl Federica Fontana: "Eli ancora più bella", un attestato di stima per la collega. In un'altra circostanza aveva fatto scalpore il prosaico "Azz", scritto dall'attrice napoletana Maria Pia Calzone, Donna Imma Savastano in Gomorra. Insomma, Elisabetta è una delle regine di Instagram, dove si mostra spesso in allenamento (duro e sexy) e poi condivide momenti professionali e in famiglia. Scatti semplicemente da applausi, che esaltano un fisico che pare migliorare anche (se non soprattutto) con il passare del tempo. "E' una foto del 2001 giusto?", ha scritto ironicamente un fan.

