Stefania Casini e il sesso con Depardieu e De Niro: "Il mio corpo nudo era come un fiore"

17 giugno 2021 a

a

a

Stefania Casini è un'attrice italiana, famosa soprattutto negli anni Settanta, ma la sua carriera è stata caratterizzata da altre esperienze in diversi settori del mondo dello spettacolo. Nata a Villa di Chiavenna ( in provincia di Sondrio) il 4 settembre del 1948 sotto il segno zodiacale della Vergine, ha conseguito la laurea in architettura al Politecnico di Milano ma contemporaneamente ha studiato anche recitazione. La Casini si è affermata anche nelle vesti di attrice, regista e sceneggiatrice.

Gabriele D'Annunzio, dalle 4.000 donne a Eleonora Duse: "Nessuna mi ha amato come lei"

Nel 1978 è stata anche fra le prime donne a presentare il Festival di Sanremo con Beppe Grillo, Maria Giovanna Elmi e Vittorio Salvetti e successivamente si è affermata anche come giornalista lavorando negli Stati Uniti e realizzando diversi reportage per la televisione. Stefania in passato ha ricordato spesso la scena di sesso con Gerard Depardieu e Robert De Niro nel film Novecento, spiegando perché per i due attori fu più difficile girarla. "Interpretavo una prostituta epilettica - ha dichiarato -. Io non ho mai avuto problemi di pudore, ho fatto foto nuda, il mio corpo nudo era come un fiore: una cosa bella, non da coprire. Erano più i due uomini ad avere problemi: per un uomo è più difficile mostrare il sesso, questione di misure. Ma Bertolucci amava gli attori, ci metteva nelle condizioni di dare il meglio".

Stefania Casini ha infine raccontato tempo fa come la censura volesse tagliare la celebre scena del film che l'ha vista protagonista insieme ai due attori: "Bertolucci si oppose e la spuntò - ha sottolineato -. E io sono contenta perché sono entrata nella storia del cinema. I miei amici gay mi dicono che ho avuto il privilegio di avere nelle mani due membri assai famosi". Per quanto riguarda la vita privata, la Casini è legata sentimentalmente (da oltre trent’anni) a Giancarlo Soldi anche lui regista e sceneggiatore italiano e che i due sono di recente convolati anche a nozze. Tra le curiosità sul suo conto, è apparsa anche senza veli nell’edizione italiana di Playboy.

Martina Miliddi, Todaro scommette su di lei: "Sei tutto istinto, ma la tecnica è un disastro"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.