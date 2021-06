Maria Callas, il mistero sul figlio Omero con Onassis: poi la depressione a causa di Jacqueline Kennedy

17 giugno 2021 a

Maria Callas, all'anagrafe Anna Maria Cecilia Sophia Kalogheropoulou, è stata una delle cantanti liriche più famose al mondo. Di origini greche ma nata e cresciuta negli Stati Uniti, negli anni Cinquanta la sua carriera era in incredibile ascesa e, per lo splendore della sua voce, è stata soprannominata la Divina.

Maria Callas è nata a New York il 2 dicembre 1923, sotto il segno zodiacale del Sagittario. I suoi genitori George ed Evangelia, entrambi nati in Grecia, si erano trasferiti negli Stati Uniti pochi mesi prima della nascita della loro terzogenita; Maria ha infatti una sorella più grande, Yakinthy, e un fratello, Vasili, morto nel 1923 per un’epidemia di tifo. Per quanto riguarda la vita privata, nel 1947, appena arrivata in Italia, Maria ha conosciuto Giovanni Battista Meneghini, un appassionato di opera. Due anni dopo, come conseguenza di una corte serrata, la donna è convolata a nozze presso la Chiesa dei Padri Filippini di Verona. Ma nel 1957, Maria Callas ha fatto un incontro che le ha cambiato la vita. Ad un party ha conosciuto Aristotele Onassis, un armatore greco.

Nei due anni seguenti lui l’ha corteggiata e la cantante lirica si è resa conto di essere innamorata. La loro storia d’amore è stata sin da subito molto chiacchierata, poiché entrambi erano sposati. Maria Callas ha iniziato a pensare al modo per divorziare, così da per poter trascorrere il resto della sua vita con Onassis. Secondo alcune indiscrezioni, nel 1960 i due avrebbero avuto un figlio, Omero, morto pochi minuti dopo la nascita a causa di un’insufficienza respiratoria. La questione è controversa, perché l’ex marito della Callas avrebbe dichiarato che la donna era sterile. La storia d’amore tra Maria e Aristotele è durata dieci anni, poi l’armatore ha iniziato a corteggiare Jacqueline Kennedy. Nel 1968 la vedova di John Fitzgerald Kennedy si è sposata con Onassis, cosa che ha gettato la Callas nella depressione. Maria è morta nel 1977, a 54 anni.

