Dritto e Rovescio, Giorgia Meloni tra gli ospiti di Del Debbio: al centro il caso Saman

Altra puntata su Rete4 per Dritto e Rovescio, il talk show di attualità di cronaca e politica condotto da Paolo Del Debbio. Nella puntata di giovedì 17 giugno l'ospite principale sarà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Tra i temi affrontati con la leader di Fratelli d’Italia, il caso Saman Abbas, il caos vaccini generato dalla vicenda Astrazeneca, il futuro del centrodestra e le candidature relative alle elezioni amministrative del prossimo autunno, soprattutto nelle grandi città come Roma e Milano.

Al centro della puntata appunto con nuovi documenti esclusivi e rivelazioni, la trasmissione dedicherà ampio spazio agli aggiornamenti sul caso di Saman Abbas, la diciottenne pakistana scomparsa dalla provincia di Reggio Emilia, presumibilmente uccisa dai propri familiari per aver rifiutato un matrimonio combinato. Sarebbe stato un sms della madre a spingere Saman Abbas a tornare a casa, lasciando la comunità protetta dove si trovava. Queste le ultime indiscrezioni riportate mercoledì 16 giugno da la Gazzetta di Reggio, il messaggio risalirebbe a dicembre scorso: "Ti prego fatti sentire, torna a casa. Stiamo morendo. Torna, faremo come ci dirai tu", il testo dell’sms della madre, Nazia Shaheen, indagata con il padre, lo zio e i cugini per l’omicidio della giovane pachistana di cui non si hanno più notizie dal 30 aprile scorso.

Del Debbio è andato a far visita alla grande Moschea di Roma proprio per far luce sulla reazione della comunità musulmana alla vicenda. Come ogni settimana inoltre, Mauro Corona commenterà, con il suo punto di vista, gli argomenti di attualità più discussi. Tra gli altri ospiti della puntata: la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanché, il deputato del Pd Andrea Romano, il deputato di Italia Viva Gianfranco Librandi e l’europarlamentare di Forza Italia Massimiliano Salini. Appuntamento quindi su Rete4 giovedì 17 giugno a partire dalle 21,20.

