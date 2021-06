Ricky Tognazzi, due mogli, la figlia Sara e la confessione su Simona Izzo: "Ero contrario al matrimonio"

17 giugno 2021 a

a

a

Ricky Tognazzi, 66 anni, è uno noto attore, regista e sceneggiatore, figlio del grande Ugo e di Pat O'Hara. Nella sua vita ha avuto due mogli: prima Flavia Toso, da cui ha avuto la figlia Sara Tognazzi, poi Simona Izzo, con cui è convolato a nozze nel 1995. La coppia, tuttavia, non ha avuto figli. Poche settimane fa, Tognazzi ha fatto una confessione molto personale sulla sua unione con la Izzo. "Ero contrario al matrimonio", ha dichiarato.

Simona Izzo: due matrimoni con Antonello Venditti e Ricky Tognazzi e l'amore per Maurizio Costanzo

"Le donne che incontri ti modificano nel dna: forse se avessi incontrato una donna chef, una ‘cheffa’, avrei aperto un ristorante in Messico. Invece Simona mi chiamò per interpretare il suo primo film, Parole e baci, che dirigeva con la sorella Rossella e il nostro incontro era un destino: anche lei è cresciuta a pane, scrittura e doppiaggio… però le nostre rispettive situazioni familiari non erano facili, facili… Io provenivo dalla mia unione con Flavia Toso, da cui era nata nostra figlia Sarah e anche lei aveva avuto un marito, Antonello Venditti, un figlio, Francesco… Insomma, una faccenda complicata”, ha spiegato Tognazzi.

Da Pupi Avati a Simona Izzo e Ricky Tognazzi (e tanti altri): carrellata di star per Castiglione Cinema

"Simona voleva convolare a nozze ma io non mi sentivo pronto… E una volta, mentre andavamo in macchina proprio a trovare mia madre, lei mi fa una scenata che dura dal casello di Roma nord fino a Ventimiglia – ha proseguito -. Io cercavo di spiegarle che il matrimonio non era necessario, che avevamo una casa in comune, un lavoro in comune, persino il conto in banca in comune… e a un certo punto le chiesi: perché dobbiamo sposarci? La sua risposta fu solenne: per educazione… E su questo mi sono arreso. Quando però finalmente arrivammo a casa di mia madre, le dissi con tono brusco: ciao mamma, io e Simona ci sposiamo", ha raccontato al Corriere della Sera, intervista poi ripresa anche da Il Fatto Quotidiano.

Gianmarco Tognazzi insultato e minacciato per aver interpretato Spalletti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.