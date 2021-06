Simona Izzo: due matrimoni con Antonello Venditti e Ricky Tognazzi e l'amore per Maurizio Costanzo

17 giugno 2021 a

Simonetta Izzo, da tutti conosciuta come Simona, ha da poco compiuto 68 anni ed è una attrice, sceneggiatrice e regista molto nota al grande pubblico italiano. Simona è una figlia d'arte: suo padre, infatti, è il doppiatore e direttore del doppiaggio Renato Izzo, ed è gemella di Rossella Izzo, sorella di Fiamma e Giuppy Izzo.

Comincia la carriera nel mondo dello spettacolo come doppiatrice sin dalla tenera età, arrivando a vincere il Nastro d'argento nel 1990 per il doppiaggio di Jacqueline Bisset nel film Scene di lotta di classe a Beverly Hills. Nella sua carriera ha anche condotto numerose trasmissioni, come Giochi senza frontiere, Buona Domenica, Dopo Festival, La Fattoria, Domenica In, finendo anche come concorrente in programmi tv con Pechino Express e il Grande Fratello Vip del 2017. Molto nota anche la sua vita privata: ha avuto due matrimoni, il primo con Antonello Venditti e il secondo con Ricky Tognazzi. Quello con il cantante romano è durato solo tre anni, dal 1975 al 1978 e dalla loro unione è nato il suo unico figlio, Francesco Saverio Venditti. Dopo il divorzio ha avuto una storia d'amore con Maurizio Costanzo, durata tuttavia pochi mesi.

Con Ricky Tognazzi si sposa nel 1995 e da quel momento non si lasciano mai. I due non hanno avuto altri figli e la loro unione prosegue felicemente. I due saranno ospiti proprio oggi del programma di Serena Bortone "Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 14. In questa occasione la coppia parlerà della propria carriera, dei successi, delle sconfitte e dei dolori, nello stile confidenziale e colloquiale proprio del programma della Bortone, che ogni giorno incolla al teleschermo centinaia di migliaia di telespettatori, con punte vicine ai due milioni. Oltre a loro saranno ospiti della trasmissione anche Catia Porri e Romana Petri.

