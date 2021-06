Michelle Hunziker, post su Instagram per la vittoria dell'Italia contro la Svizzera

17 giugno 2021 a

Michelle Hunziker festeggia la vittoria dell'Italia per 3-0 contro la "sua" Svizzera con un video postato sulle storie di Instagram poco dopo le ore 9.30 di oggi, giovedì 17 giugno. La showgirl e conduttrice tv aveva detto già ieri, sempre attraverso i suoi canali social, che il suo cuore era "diviso" ma di tifare Italia perchè "questo Paese mi ha dato tanto e mi ha fatto diventare quella che sono". Prima della partita si era sbilanciata addirittura in un pronostico del risultato, indicando in Bonucci e Insigne due possibili marcatori.

Questa mattina, invece, ha aggiornato le sue storie con un video con i capelli "sconvolti" o, per usare un suo termine "alla Tina Turner" per celebrare la vittoria degli azzurri con la scritta "Evviva!" e l'esultanza "Grande Italia!". Poi la Hunziker ha spiegato anche questa sua particolare "acconciatura" mattutina, svelando che il volume della sua chioma è dovuto unicamente al fatto di essersi sciolta le trecce fatte nella giornata di ieri, che le provocano poi all'indomani sempre un effetto "elettrizzato".

