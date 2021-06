Stefano De Martino, complicità con Alessia Marcuzzi e il marito: ma torna il gossip sui due | Foto

16 giugno 2021 a

a

a

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi ancora insieme. A un anno dal gossip che parlava di un presunto flirt tra i due conduttori, l'ex di Belen e la presentatrice de Le Iene sono stati immortalati nello stesso ristorante dal settimanale Chi. Insieme a lei tuttavia il marito Paolo Calabresi Marconi. Gli scatti arrivano da un ristorante di Capri. La coppia è a tavola, successivamente da lontano ecco De Martino, che scherza e si intrattiene con loro, a smentire grazie ai fotografi quel flirt ventilato per la prima volta da Dagospia, che secondo il sito web fu la goccia che fece traboccare il vaso nella relazione tra Stefano e Belen Rodriguez.

Alessia Marcuzzi e il gossip dell'estate: "Io, De Martino e Belen: vi spiego come è andata"

De Martino si è quindi avvicinato al marito della conduttrice per scambiare con lui un caloroso abbraccio, segno che tra i due non c'è alcun rancore ma anzi i rapporti sono distesi. Sorrisi e complicità anche con la presentatrice romana. Di una love story tra Stefano e Alessia si era parlato all'inizio dell'estate 2020, quando appunto il sito Dagospia aveva rintracciato proprio in questo la rottura tra l'ex ballerino di Amici e la moglie Belen: il sito, sempre informatissimo in temi di gossip, aveva parlato di messaggi scovati dalla showgirl argentina sull'Ipad di lui, ma l'indiscrezione era stata presto smentita dai diretti interessati (non però da Belen). Col tempo, tutto è rientrato nella normalità. Alessia ha ritrovato serenità accanto al produttore televisivo sposato nel 2014 e Stefano è tuttora single. Ma c'è ancora qualcuno che lancia dei dubbi sull'effettivo clima disteso.

Stefano De Martino, la bio su Instagram: "Meno famoso delle sue ex". Storia già finita con Mariacarla Boscono

“Tira su l’ancora in gran fretta e fa rotta verso Lo scoglio da Tommaso. Come mai la decisione di andarci: ha forse ricevuto un messaggio da qualcuno? E' solo un caso? - si legge sempre sul settimanale diretto da Alfonso Signorini -: Pare che Stefano si trovasse nella Grotta Bianca insieme ad alcuni amici intenti a prendere il sole, quando improvvisamente avrebbe tirato su l’ancora e partito per il ristorante Lo scoglio da Tommaso, proprio dove pare ci fosse la Marcuzzi. Ogni occasione è buona? Il settimanale lascia il dubbio sul fatto che tra De Martino e la Marcuzzi ci sia tuttora del tenero.

Thessa Lacovich, la fidanzata di Manuel Locatelli: dalla laurea all'amore per il cane Teddy

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.