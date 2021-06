Elisabetta Canalis, look sportivo ma il dettaglio è hot: i complimenti dalla collega bionda | Foto

16 giugno 2021 a

Non ci sono più parole per lei. Elisabetta Canalis è sempre più incantevole su Instagram, dove può contare su quasi 3 milioni di follower. Dagli Stati Uniti o (più raramente) dall'Italia, gli scatti dell'ex Velina fanno sistematicamente il pieno di like e commenti. L'ultimo post social della Canalis la vede immortalata con look sportivo, top e pantaloncini. Nel secondo scatto tuttavia il tenore dell'immagine si fa più sexy ed è lì che spunta il dettaglio hot, con capezzolo ancora una volta in vista. Tra i vari commenti spicca quello della showgirl Federica Fontana: "Eli ancora più bella", un attestato di stima per la collega. E in effetti come darle torto.

Recentemente Elisabetta era apparsa (proprio il caso di scriverlo) in bikini rosso, stratosferica, con fisico impressionante. "Pronta per l'estate", aveva scritto la Canalis nella didascalia. Anche in quel caso non è sfuggito ai più il dettaglio hot, con il capezzolo che ha fatto capolino, per un lato A da sballo, incontenibile pure per il costume. "Smettila di essere così bella", un commento ironico di una fan.

Poi c'è stato il più prosaico "Azz", scritto dall'attrice napoletana Maria Pia Calzone, Donna Imma Savastano in Gomorra. "Bellissima", "per te ho messo gli occhiali", sono stati alcuni commenti dei fan seguiti da una serie di emoticon e di like. Elisabetta è d'altra parte una delle regine di Instagram, dove si mostra spesso in allenamento (duro e sexy) e poi condivide momenti professionali e in famiglia. Gli ultimi scatti in bikini di Elisabetta Canalis hanno reso bollente il social già questa settimana e lo scatto di questa domenica 13 giugno è destinato a fare altrettanto. Da appassionata di sport tuttavia siamo certi che mercoledì 16 giugno tiferà per la sua Italia impegnata all'Europeo contro la Svizzera.

