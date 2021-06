Paola Ferrari, movimento di gambe come Sharon Stone in Basic Instinct: l'Europeo è hot | Video

16 giugno 2021 a

Inaspettato momento hot nel post partita di RaiSport. Dopo uno dei match dell'Europeo infatti Paola Ferrari con l'opinionista di turno intrattiene gli appassionati di calcio per il commento all'incontro serale. Ma stavolta l'occhio dei telespettatori si è spostato ben oltre le giocate di Cristiano Ronaldo, Pogba e le altre stelle dell'Europeo.

La giornalista infatti, sempre paladina della competenza contro le Diletta Leotta di turno, ha sfoderato un accavallamento di gambe in stile Sharon Stone in Basic Instinct. Insomma, d'accordo la meritocrazia, ma la Ferrari stavolta ha deciso di puntare sul suo lato sexy. La breve clip è stata postata dalla pagina dagocafonal su Instagram e subito ha fatto il giro del web: durante lo studio di Euro2020, Paola Ferrari era seduta su uno sgabello e indossava un abito nero molto elegante, ma con uno spacco frontale che metteva in risalto le gambe affusolate. Tutto bene fino a quando ha cambiato posizione e la telecamera, che la inquadrava a figura intera, l'ha "tradita" mostrando gli slip.

Paola Ferrari: “Diletta Leotta? Non può rappresentare le giornaliste italiane"

Un imprevisto birichino per la prima giornalista donna a condurre la storica trasmissione "90° minuto" che ama e segue il calcio da sempre: "E' uno sport in cui anche Davide può vincere contro Golia. Scatena le passioni ed è un formidabile veicolo di integrazione. Gli Europei sono come i Mondiali, una festa popolare, non solo un evento sportivo", ha affermato prima dell'inizio della rassegna continentale. E per il momento le polemiche con Diletta Leotta sono archiviate. Secondo la Ferrari ci sono tante giornaliste preparate, con l'avanzamento in carriera di una come la conduttrice Dazn si manda un messaggio sbagliato. Da questo punto di vista nelle ultime settimane è il collega di Mediaset, Paolo Bargiggia, che sta inviando accuse nei confronti della bordocampista ora fidanzata con l'attore turco Can Yaman.

