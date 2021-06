Cesare Cremonini, debutto da regista con un film su Lucio Dalla

16 giugno 2021 a

Cesare Cremonini debutta da regista con un film su Lucio Dalla. Il cantautore bolognese, impegnato nella scrittura del nuovo album e alla vigilia del grande ritorno negli stadi italiani che lo vedrà protagonista nel 2022, sta da tempo lavorando all’opera che affronterà alcuni momenti della carriera artistica di Dalla, bolognese come lui.

Il film è coprodotto da Tenderstories di Moreno Zani, il cui amministratore delegato è Malcom Pagani, e da Papaya Records di Filippo Valsecchi. La pellicola si preannuncia come uno degli eventi cinematografici più importanti dei prossimi mesi. Moreno Zani, Malcom Pagani e Filippo Valsecchi si dichiarano entusiasti: "È un progetto in cui abbiamo creduto molto fin da subito. Ringraziamo Cesare da cui è nata l’idea e siamo certi che da questa collaborazione sarà possibile far rivivere, attraverso un film, una figura fondamentale come Lucio Dalla: un’icona della musica italiana e, al tempo stesso, uno dei cantautori più celebri del nostro Paese. Abbiamo quindi deciso di omaggiare la sua grandezza artistica con questo contributo. Occorre puntare sulla cultura nella sua accezione più ampia e il settore cinematografico italiano rappresenta un’eccellenza da valorizzare, soprattutto in questa fase di ripartenza per l’Italia". Il film è ambientato principalmente a Bologna e sarà supportato dalla Emilia-Romagna Film Commission.

Ieri Cremonini si è reso protagonista anche di un endorsement a favore della candidata del centrosinistra per le prossime elezioni comunali. "Che gioia incontrarti oggi nel centro di Bologna Isabella", scrive Cremonini nella didascalia della foto che lo ritrae con la candidata alle primarie del centrosinistra. "Sono tanti anni che ci conosciamo e sono orgoglioso di te, della tua passione e del tuo grande coraggio, che è così raro oggi", aggiunge. E infine: "Nella storia millenaria di Bologna non è mai a accaduto che al governo della città ci fosse una donna e questo è un fatto storico che mi emoziona e impone una riflessione profonda. In bocca al lupo! Ti abbraccio forte", chiosa il cantante.

