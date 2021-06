Diletta Leotta bollente, shorts e tacchi a spillo: poi la furia contro il drone che la spia | Foto

16 giugno 2021 a

Diletta Leotta sexy e un po' polemica su Instagram. La bella conduttrice Dazn infatti si è fatta immortalare sulla sua pagina social da quasi 8 milioni di follower con un look da urlo. Camicetta bianca, shorts di jeans e gambe da urlo, con tacchi a spillo.

Un abbigliamento mozzafiato che ha messo in evidenza il suo fisico perfetto. "Milano d'estate", ha scritto nella didascalia che accompagna l'immagine. Nelle sue stories ha però inquadrato dalla terrazza dell'hotel in cui alloggia un drone forse "al lavoro" per spiare la bella giornalista.

"C'è chi saluta il sole e chi saluta il drone", ha scritto la Leotta, con l'emoticon arrabbiata, segnale di come l'oggetto sia stata una visione sgradita per lei. Intanto pochi giorni fa Diletta ha conosciuto il padre del fidanzato Can Yaman, mentre secondo le indiscrezioni che circolano sul web la madre dell'attore turco non avrebbe ancora accettato la relazione del figlio con la conduttrice Dazn. Lei tuttavia è sembrata più che mai paziente e si è consolata successivamente con una bella coppa di gelato.

Qualche tempo fa inoltre il fratellastro della Leotta, il chirurgo plastico Mirko, aveva rivelato di aver fatto davvero poco sul corpo di Diletta Leotta, giusto "un intervento al naso per problemi di respirazione e con l’occasione ha deciso di farsi togliere anche una gobbetta", ha raccontato. Venerdì 11 giugno Diletta invece è apparsa sugli spalti dell'Olimpico di Roma per gustarsi insieme a Can Yaman una sorta di derby in famiglia tra Italia e Turchia, gara inaugurale dell'Europeo, che ha visto la vittoria degli azzurri per 3-0.

Prima del match, allegria, foto e selfie sugli spalti di uno stadio cha ha visto nuovamente la presenza del pubblico. E con Diletta Leotta e Can Yaman, indubbiamente, lo spettacolo è per forza di cose aumentato, per una delle coppie più paparazzate del momento.

