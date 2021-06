Stasera in tv 16 giugno su Rai 3 c'è Chi l'ha visto con i casi di Saman Abbas e Denise Pipitone

16 giugno 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 16 giugno, nuova puntata di "Chi l’ha visto?" a partire dalle ore 21.20 su Rai 3. Ecco alcune anticipazioni sui temi e i casi che saranno oggi al centro della puntata. Durante la trasmissione sono attese novità sul caso di Denise Pipitone e aggiornamenti sul caso di Saman Abbas, la ragazza uccisa dalla propria famiglia che la voleva costringere a un matrimonio combinato.

Saman, sms trappola della madre per farla tornare a casa: "Faremo come dirai tu"

Proprio quest'oggi è emerso un "sms trappola" che la madre avrebbe inviato alla 18enne quando era ancora nella residenza protetta per farla tornare a casa. Per la prima volta, poi, parlerà il figlio di Angela Costantino, la mamma che è stata fatta scomparire nel 1994 e di cui non è mai stato trovato il corpo. Dopo 15 anni, invece, è sparita nel nulla anche Barbara Corvi; Angela e Roberta sono la cognata e la moglie di Roberto Lo Giudice, ora indagato per l’omicidio di quest’ultima. Casi irrisolti che tuttora dominano le cronache locali e i dibattiti politici e mediatici nazionali. La vicenda di Saman, in particolare, anche per il fatto che è la più recente di quelle di cui si occuperà la trasmissione, ha riportato in auge il tema dell'integrazione e il rapporto con l'Islam e alcune forme più radicali, quali quelle che obbligano le giovani a matrimoni combinati, spesso contro la propria volontà.

Denise Pipitone, identificata ragazza dell'ex pm Angioni e giornalista aggredito a Mazara

Ma anche il rapporto tra tradizioni e culture dei genitori degli immigrati di seconda generazione, nati e cresciuti in un contesto e mentalità diversi rispetto a quello delle generazioni a loro precedenti, che pure sono in grado e hanno il potere di condizionare la loro vita. Sulle altre reti, sempre in prima serata, spicca invece la partita dell'Italia contro la Svizzera, valida per la seconda giornata dei campionati europie di calcio.

