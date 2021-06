Arianna Bergamaschi, figlia della cantante Graziella Caly e testimonial Disney. L'amore per il marito Olivier Francois e un figlio

16 giugno 2021 a

Arianna Bergamaschi, 46 anni ancora da compiere, è una cantante, attrice e conduttrice televisiva. E' una figlia d'arte, in quanto sua madre è la cantante Graziella Caly. La sua carriera inizia prestissimo comparendo in varie pubblicità, facendo poi il definitivo salto negli anni Novanta, quando viene scelta come testimonial per la Disney in Italia.

Con l'azienda americana firma un contratto quinquennale, durante il quale incide 4 album e diverse compilation. In questo periodo il settimanale Topolino le affida la rubrica Il filo di Arianna, scrivendo anche su altre testate della Disney e sarà ospite in numerosi programmi televisivi: Big!, Disney Club, Fantastico 1990 e 1991, Domenica in, Telethon, Piacere Raiuno, Superclassifica Show e molti altri. Successivamente reciterà in alcuni musical, poi pubblicherà il suo album Arianna, ma anche Sanremo, prima nella categoria giovani (terza nel 1998) e poi nel 1999 fra i Big, conquistandosi il quarto posto. La sua carriera musicale continuerà anche durante gli anni 2000, quando Arianna si affaccerà anche sul piccolo schermo: nel 2007 sarà un successone a La Corrida, trasmissione dove prende parte come ballerina. Nel 2008 invece prenderà parte al Saturday Night Live su Italia 1 e diventerà una guest fissa in Centro Vetrine.

Da ricordare anche la conduzione di Bau Boys nel 2012 a fianco di Marco Berry, Cristina Chiabotto e Manolo Martini. ragazza bellissima il cui cuore è stato rapito da un solo uomo, Olivier Francois, manager francese che è diventato suo marito nel 2014. I due hanno celebrato le nozze a Venezia, con una cerimonia all’insegna dello sfarzo, davvero meravigliosa. Due anni più tardi, nel 2016, arriva il primo figlio, di cui non si sa molto in quanto Arianna è molto riservata e anche sui social lascia trapelare ben poco della sua vita privata, così come in passato non si è saputo quasi nulla su suoi flirt o storie d'amore.

