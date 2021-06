Orso Maria Guerrini, il volto della pubblicità della Birra Moretti. E' sposato con l'attrice Cristina Sebastianelli

16 giugno 2021 a

a

a

Orso Maria Guerrini ha 79 anni, è nato a Firenze ed è un attore e doppiatore. Ha partecipato a decine di film e sceneggiati televisivi ed è noto al grande pubblico per essere stato per ben 16 anni - dal 2001 al 2017 - il testimonial nella pubblicità della Birra Moretti.

Fedez, accuse della drag queen Paola Penelope del video di Mille: "Lavoro da incubo, ci chiamavano trans"

Il suo famoso "baffo" con la schiuma della birra è stato un marchio di fabbrica inconfondibile nell'immaginario di tantissimi italiani. Il personaggio interpretato negli spot Moretti è un signore baffuto che indossa un completo verde con cappello, immagine simile a quella stampata sulle etichette delle bottiglie commercializzate dall'azienda. A partire dal 2017 è stato sostituito negli spot della birra Moretti dall'attore Pier Maria Cecchini. Si è sposato dopo dieci anni di fidanzamento, nel 2011, con la moglie Cristina Sebastianelli, anche lei attrice. L’attore aveva dichiarato che sia lui che sua moglie erano d’accordo per un matrimonio semplice, alla presenza dei parenti e di pochi amici intimi, poiché nessuno di loro ama lo sfarzo e l’esibizionismo. La loro vita, infatti, anche negli anni successivi è stata sempre lontana dal gossip o dai riflettori mediatici.

Ornella Muti: dieta vegetariana, fede buddista e la battaglia animalista

Guerrini è diventato noto al grande pubblico nel 1970 quando fu scelto per interpretare il protagonista in "E le stelle stanno a guardare" dal regista Anton Giulio Majano. Ha recitato poi in decine di film per il cinema e per la televisione, oltre ad aver fatto anche il doppiatore. Considerato uno dei principali esponenti del teatro di prosa italiano è la voce narrante del generale José Borjes nello spettacolo "La storia bandita", che narra le vicende del brigante Carmine Crocco e che si tiene ogni anno a Brindisi Montagna, in provincia di Potenza. Guerrini sarà ospite di Serena Bortona a Oggi è un altro giorno nella puntata di mercoledì 16 giugno, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 14.

Aleida Guevara, figlia del Che: l'impegno per l'ambiente, le donne e la canzone con Giovanni Caccamo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.