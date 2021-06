Lillo, l'amore per Tiziana e il successo clamoroso con Posaman

15 giugno 2021 a

Lillo, l'attore comico ma anche cantante, musicista e conduttore televisivo e radiofonico, è tra gli ospiti di Una pezza di Lundini, il programma "inadeguato" condotto da Valerio Lundini stasera in tv, in seconda serata, su Rai2 a partire alle ore 23,50. Insieme a Lillo anche Claudio Gregori - insieme formano il duo Lillo&Greg - e il cantautore Max Gazze.

Lillo, all'anagrafe Pasquale Petrolo, fa parte del duo Lillo&Greg assieme a Claudio Gregori con cui aveva precedentemente dato vita al gruppo musicale rock demenziale Latte & i Suoi Derivati. Ma è con la recente partecipazione al comedy show di Prime Video LOL - Chi ride è fuori che ha avuto un successo che, prima, nonostante anche cose molto interessanti, probabilmente non aveva riscontrato. In particolare con l'invenzione di Posaman che non è un supereroe, ma un personaggio inventato dal comico romano all'interno del programma per far ridere (e quindi eliminare) gli avversari del reality comico. Il talento di Posaman è quello di fare delle mosse quando viene chiamato. Un personaggio diventato virale sui social e sul web. "Posaman è un supereroe che fa delle pose pazzesche. Batman o Superman se le scordano, ma il problema è che sa fare solo quello”. Quante pose sa fare? “Sei“, aveva svelato nello show che si può vedere su Prime Video.

Lillo ha anche lavorato per Le Iene, dal 2003 è autore e conduttore insieme a Greg e ad Alex Braga della trasmissione radiofonica 610 in onda su Rai Radio2 con programmazione quotidiana. Con Greg autore i programmi televisivi, tra cui: Telenauta '69 (Mediaset), Stracult (Rai), Bla Bla Bla (Rai) Cocktail d'amore (Rai), Mmmh!, Abbasso il frolloccone, Serata per Voi. Nella vita privata da diversi anni ha una relazione con Tiziana Etruschi. I due - si sono sposati - tengono molto alla loro privacy. Lillo nel novembre scorso è stato positivo al Covid: "Me la sono vista brutta" ha svelato.

