Stasera in tv, 15 giugno, Le Iene su Italia1: speciale sul caso Mario Biondo

Stasera in tv, martedì 15 giugno 2021, appuntamento con Le Iene in versione speciale con l'inchiesta su Mario Biondo, il cameramen palermitano trovato morto impiccato a Madrid il 30 maggio 2013. L'appuntamento con la trasmissione di Italia1 che da tempo si occupa del caso e alle ore 21,10. Un suicidio inspiegabile a cui Le Iene cercano di dare delle chiavi per risolverlo. A parlare nella puntata odierna è anche Vladimir Luxuria che racconta l'amore tra Raquel e Mario, "lei era una str..., lui era sottomesso". Ma che tipo di rapporto c'era davvero fra i due? Le Iene proveranno a fare luce sul caso a più di otto anni dalla tragedia.

Mario Biondo, la morte del marito della star spagnola. Il suicidio non ha mai convinto

Una delle ultime novità del caso aveva visto nel mirino degli investigatori un uomo di 50 anni, spagnolo, che si trovava davanti casa della coppia la sera della morte di Biondo. Il nome della persona, che risulta essere solita frequentare l'appartamento, tanto da avere la chiave di accesso delle rete Wi-Fi a cui si sarebbe collegato con il cellulare, è stato comunicato dai consulenti italo-americani della Emme Team, che svolgono indagini difensive per la famiglia di Biondo, alla procura generale che ha avocato l'indagine dopo la richiesta di archiviazione da parte dei pm di Palermo. "Attendiamo le certificazioni dei periti", si limita a dire l'avvocato dei Biondo, Carmelita Morreale.

Raquel Sanchez Silva, chi è la star spagnola moglie di Mario Biondo. L'uomo fu trovato morto nella loro casa di Madrid

C'è di più perché sono stata individuati due smartphone che hanno effettuato l'accesso sugli account social di Biondo. Due persone, dunque, una delle quali è già stata individuata, avrebbero utilizzato l’identità digitale del cameraman trovato morto impiccato. L’intestatario dello smartphone “2” è una persona che frequentava abitualmente la casa di Mario e della moglie Raquel Sanchez Silva. Risulta essersi agganciato alla rete Wi-Fi di casa nelle ore successive al decesso. Resta da capire se la connessione sia stato effettuata dall’interno dell’appartamento o nelle immediate vicinanze.

Mario Biondo, "era spiato". Primi nomi di chi entrava nei profili social del cameramen morto in Spagna

