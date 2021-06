Ascolti tv 14 giugno, vince Spagna-Svezia su Rai 1, poi Mr Wrong su Canale 5

15 giugno 2021 a

Ascolti tv del 14 giugno, la maggior parte dei telespettatori che hanno passato la serata di ieri davanti alla tv hanno scelto un'altra serata di grande calcio, con lo spettacolo dei campionati europei di calcio. La partita Spagna-Svezia, trasmessa da Rai 1, ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 5.673.000 telespettatori e al 24,99 per cento di share.

Su Canale 5 l’esordio di "Mr Wrong - Lezioni d’Amore" ha ottenuto 1.971.000 telespettatori e il 9,82 per cento di share, seguito da Report su Rai 3 che ha registrato 1.895.000 telespettatori e l’8,67 per cento di share. Appena fuori dal podio Rai 2 che con Hawaii Five-0" ha totalizzato 1.377.000 telespettatori e il 5,79 per cento di share e, a seguire, con N.C.I.S. New Orleans ne ha interessati 1.073.000 con il 4,92 per cento. Su Rete 4 "Quarta Repubblica" ha conquistato 971.000 telespettatori e il 5,92 per cento di share, mentre su Italia 1 il film "Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie" è stato visto da 737.000 telespettatori pari al 3,81 per cento.

Su La7 "Julie & Julia" ha intrattenuto 601.000 telespettatori con il 2,89 per cento di share mentre "Gomorra - La serie" su Tv8 è stato seguito da 352.000 telespettatori pari all’1,61 per cento. Infine su Nove il film "nna and the King" ha registrato 331.000 telespettatori e l’1,78 per cento.

