Aleida Guevara, figlia del Che: l'impegno per l'ambiente, le donne e la canzone con Giovanni Caccamo

Aleida Guevara, figlia del Che, sarà ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata di martedì 15 giugno, in onda a partire dalle ore 14 su Rai 1. La primogenita del rivoluzionario cubano si è da sempre contraddistinta per il suo impegno a favore delle donne, dell'ambiente e ora è stata coinvolta dal cantante Giovanni Caccamo anche nell'interpretazione di una canzone, di cui si può vedere il video a questo link.

Qualche anno fa, in un'intervista al portale NoiDonne ha raccontato un aneddoto sulla sua nascita. Aleida ha raccontato che, quando nacque, suo padre non fosse completamente soddisfatto. "Desiderava un maschio. E questo la dice lunga sul radicamento del patriarcato anche in un uomo che aveva coscienza piena dell’esistenza della discriminazione sessuale", ha spiegato. Sempre parlando del padre ha aggiunto: "Mia madre ha amato mio padre in maniera incondizionata e così ci ha insegnato ad amarlo. Ancora oggi se uno di noi figli, anche solo scherzando, vuole fare una critica o dire qualche sciocchezza su nostro padre, non ce lo permette. Per lei era un uomo perfetto. Ovviamente io penso che nessuno sia perfetto. Però c’è una cosa che diceva José Martì: il sole ha sicuramente delle macchie ma dà tanto calore ed energia che le macchie non si vedono. A me con mio padre succede la stessa cosa".

Oggi, come detto, sarà ospite di Sernea Bortone con il giovane cantante scoperto da Franco Battiato, con cui ha condiviso questa esperienza canora. Con lei in studio anche l'attrice italiana Ornella Muti, nel giorno del centenario della nascita di Alberto Sordi. Gli "affetti stabili" della trasmissione saranno invece il pianista Memo Remigi, Jessica Morlacchi e Massimiliano Cannoletta.

