Ornella Muti: due matrimoni, tre figli, dieta vegetariana e fede buddista. Ha sposato anche la causa animalista

Ornella Muti è una delle attrici più note e amate del cinema e della tv italiane. Oggi ha 65 anni e sarà ospite della puntata di questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto dal lunedì al venerdì da Serena Bortone.

Della carriera di Ornella Muti e della sua lunga attività di attrice si sa tutto, così come la sua vita privata è nota ed è stata spesso nell'occhio del ciclone e particolarmente chiacchierata. Ornella da anni è di fede buddista, segue una dieta vegetariana e ha sposato diverse battaglie da animalista. Tanto che anche oggi, sul proprio profilo Instagram, oltre a un video dove recita in un film con Alberto Sordi, di cui oggi ricorrono i cento anni della nascita, ha pubblicato diverse storie con il suo maialino in casa e l'esultanza per la notizia della fine degli allevamenti in gabbia per i maiali, decretata dall'Europa a partire dal 2027.

La Muti ha avuto due matrimoni e tre figli. La prima volta è convolata a nozze con l'attore Alessio Orano e poi con Federico Fachinetti. Ha tre figli: la più grande Naike Rivelli, nata nel 1974 e di cui la Muti non ha mai rivelato la paternità, è attrice e cantante; Carolina e Andrea, avuti dal matrimonio con Fachinetti, anche loro attori. Ha tre nipoti, Akash (figlio di Naike), Alessandro e Giulia (nati da Carolina). Ha destato scalpore un flirt dell'attrice con Adriano Celentano: la scintilla sarebbe scoppiata sul set del film "innamorato pazzo" del 1980. Come detto, oggi ricorre il centenario della nascita del grande attore romano Alberto Sordi e non è quindi escluso che la Muti parlerà proprio di questo - raccontando magari qualche aneddoto - nel salotto di Serena Bortone a partire dalle ore 14 su Rai 1.

