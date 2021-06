Stasera in tv 14 giugno c'è Mr Wrong - Lezioni d'amore: le anticipazioni della serie con Can Yaman

14 giugno 2021 a

Stasera in tv, lunedì 14 giugno, su Canale 5 c'è la serie tv "Mr Wrong - Lezioni d'amore" a partire dalle ore 21.25. Ecco alcune anticipazioni sulla soap opera e gli episodi di oggi, che vedono protagonista Can Yaman, modello turco fidanzato di Diletta Leotta.

Questa serie importata dalla Turchia in poche settimane si è trasformato in una hit del day-time estivo di Canale 5. Ogni giorno, infatti, è seguito da una media di oltre 2 milioni di spettatori e segna numeri record, come il 30 per cento di share tra i target femminili più giovani. Il motore di questo tam tam mediatico è sicuramente la presenza di Can Yaman, per la terza volta consecutiva protagonista di un successo di Canale 5, dopo Bitter Sweet che ha esordito nell’estate 2019 e Daydreamer lo scorso anno. In Mr. Wrong, Yaman è alle prese con emozioni, intrighi e passioni, sullo sfondo di Istanbul e Bodrum. Nei panni di Özgür, è un seduttore seriale, che non crede nell’amore e nelle relazioni stabili. Ezgi (Özge Gürel) invece, è una sognatrice, che dopo l’ennesima delusione sentimentale inizia a perdere le speranze di poter incontrare l’agognato Principe Azzurro.

Ecco la trama di oggi. Ezgi e Ozgur lasciano l'isola e giungono, sani e salvi, a casa. Poi Ezgi si appresta a organizzare la serata della cerimonia dell'Henne per Ebru. Ormai amici, Ozgur, Ezgi, Cansu, Deniz, Levent, e Ozan programmano una gita in barca prima della festa di matrimonio di Ebru. Ma la gita salta per l'inatteso arrivo di Serdar. Sevim e Nevin, istigate da Fitnat, fanno pressione su Ozgur e Ezgi affinchè si fidanzino ufficialmente. E così i due sono costretti ad inscenare false gelosie. La serie è composta da 14 episodi di 130 minuti,è diretto da Deniz Yorulmazer.

