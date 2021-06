"Nessun tradimento", Paola Di Benedetto e Federico Rossi non stanno più insieme: la rottura è ufficiale

14 giugno 2021 a

Dopo i rumors è arrivata anche l'ufficialità: Paola Di Benedetto, vincitrice del Grande Fratello Vip (2018) ex madre natura di Ciao Darwin, e Federico Rossi, ex cantante del duo Benji&Fede, si sono lasciati. Un lungo post sui social ha tratteggiato la rottura: “Tanti di voi hanno notato in questo ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Nessun tradimento, "niente di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine".

Il posto si è poi concluso con un ringraziamento speciale ai fan: “Volevamo ringraziare di cuore tutte le persone che si sono affezionate e ci hanno sostenuto in questi anni e proprio a loro diciamo che continueremo a volerci tanto bene, continueremo a sostenerci e rispettarci, proprio come ci siamo sempre promessi. Vi abbracciamo Paola e Fede” la chiusura del post. La modella e influencer, 26 anni, è stata già paparazzata durante il ponte del 2 giugno in barca con alcuni amici tra cui Stefano De Martino e sua sorella Adelaide, a cui è molto legata. Si tratta delle prime immagini di Paola di Benedetto da single che, questo weekend, è stata fotografata per le vie di Milano, mentre ha deciso di concedersi un’aperitivo con un’amica.

Federico Rossi invece si è buttato sul lavoro e in questi giorni è impegnato nella promozione di Movimento Lento, l'ultimo pezzo uscito da pochi giorni che ha cantanto insieme ad Annalisa. Recentemente è arrivato anche il videoclip e lo sta spingendo su tutti i suoi canali social.

