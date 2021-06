Mille, il video della canzone di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

14 giugno 2021 a

E' uscito oggi, lunedì 14 giugno, il video di "Mille" la canzone di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Prima esperienza insieme per questo trio inedito che collabora insieme per la prima volta in occasione dell’estate. Il video riproduce lo scenario tipico di una calda giornata d’estate negli anni ’60, in linea con la sonorità del singolo, tra bagni in piscina con le vistose cuffie colorate e i vestiti tipici del tempo, passerelle a bordo vasca e gossip dal parrucchiere.

L’apparente tranquillità iniziale e la sensazione di relax trasmessa si tramuta gradualmente in una situazione di caos totale ma silenzioso, tanto che lo spettatore quasi non riesce a percepirlo, prima delle scene finali, confuso dalle espressioni statuarie dei protagonisti della clip, indifferenti a ciò che li circonda. Nel ritornello Orietta Berti canta "labbra rosso Coca-Cola" e proprio l’iconica bevanda ha scelto il video di "Mille" per svelare in anteprima assoluta il nuovo design di Coca-Cola Zero Zuccheri, parte della nuova campagna di comunicazione. "Con Achille Lauro l’idea di fare qualcosa insieme era nell’aria già da un pò, Orietta è un’icona della musica italiana: la compagnia ideale per portare un pò di leggerezza. E poi c’è la speciale collaborazione con Francesco Vezzoli, un evento eccezionale avere la sua firma sulla realizzazione della cover del brano", ha commentato Fedez. "Mi hanno proposto un nuovo twist. Non potevo dire di no. E Twist sia!" afferma Achille Lauro.

Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti: trio esplosivo per diventare l'hit dell'estate

"Tutto è nato da un collegamento su Instagram con Fedez, nel penultimo giorno del Festival: Federico mi aveva lanciato la proposta di fare una canzone. In seguito, mi ha inviato un provino che ho ascoltato, rimandandogli poi la mia versione cantata. L’ho registrata nel periodo in cui ero in trasmissione da Enrico Papi. Mi hanno detto che ci sarebbe stata una bomba e, poco dopo, mi hanno svelato che ci sarebbe stato anche Achille Lauro. Una piacevolissima sorpresa! Il pezzo è bellissimo e a me piace tanto! Trasmette quella voglia di estate e quella leggerezza di stagione di cui abbiamo davvero bisogno. Tre generi diversi che si sono uniti perfettamente: gli opposti si attraggono. La mia voce mette in risalto la loro così come la loro mette in risalto la mia. Non sarà più quella lirica sanremese ma un’inedita alchimia nata dalle nostre voci", ha detto Orietta Berti.

