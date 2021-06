Quarta Repubblica, temi e ospiti del 14 giugno: si parla del caso AstraZeneca e delle ricerche di Saman Abbas

14 giugno 2021 a

Quarta Repubblica torna oggi, lunedì 14 giugno, con una nuova puntata in diretta su Rete 4. Ecco alcune anticipazioni sugli ospiti e i temi al centro del dibattito di oggi, che sarà condotto come sempre da Nicola Porro.

In apertura si parlerà della bufera sulla procura di Milano per la gestione dell’inchiesta Eni, la confusione di indicazioni sul vaccino Astrazeneca in relazione alla somministrazione agli under 60 e alle seconde dosi ai giovani e lo stato delle ricerche della 18enne pachistana Saman Abbas nelle campagne del reggiano un mese e mezzo dopo la scomparsa avvenuta a Novellara tra il 30 aprile e l'1 maggio. Questi i temi principali della puntata che avrà inizio alle 21.30 nell'ambito del noto talk show di politica, cronaca e attualità. Ma non solo: si parlerà anche della sostituzione della gip di Verbania, Donatella Banci Buonamici, che ha scarcerato due dei tre indagati per la tragedia della funivia del Mottarone e un reportage sulla difficoltà di trovare percettori del reddito di cittadinanza che accettino un posto di lavoro. Il "Faccia a faccia" di questa settimana sarà tra Nicola Porro ed Emanuele Kottakhs, produttore di vini invecchiati in fondo al mare.

Tra gli ospiti della puntata ci sono l’imprenditore Flavio Briatore, l’ex presidente dell’Anm ora radiato dalla magistratura Luca Palamara, l’ex procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo, lo psichiatra Raffaele Morelli, la senatrice del Pd ed ex ministro dell'istruzione Valeria Fedeli, l’attivista tunisina Miriam Ghrissi, i giornalisti Toni Capuozzo, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Federico Rampini, Emiliano Fittipaldi e Daniele Capezzone, suor Anna Monia Alfieri. Immancabile la presenza nel dibattito di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi. SUlle altre reti, da segnalare Report in prima tv su Rai 3 e la partita tra Spagna e Svezia su Rai 1, valevole per la quarta giornata dei campionati europei di calcio.

