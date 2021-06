Walter Siti, l'unione civile con "un marito segreto" e la vittoria del Premio Strega nel 2013

14 giugno 2021 a

Walter Siti è ospite di Oggi è un altro giorno, nella puntata odierna - lunedì 14 giugno 2021 - della trasmissione di Rai1 condotta da Serena Bortone che si occupava di approfondire le tematiche di attualità e di interviste dei personaggi dello spettacolo, cinema e fiction in particolare, ma anche musica e televisione.

Siti - scrittore, critico letterario e saggista italiano - è originario di Modena e ha 74 anni. Vincitore del premio Strega 2013 con il libro Resistere non serve a niente, edito da Rizzoli, grandissimo conoscitore di Dante e Pasolini, nel suo ultimo saggio "Contro l'impegno" riflette sul "bene" in letteratura e critica la concezione 'riparativa' della letteratura, la letteratura intesa come rimedio o farmaco contro i mali della società, che di questi tempi sembra conoscere una certa fortuna. Ha esordito come romanziere a 47 anni, nel 1994, con Scuola di nudo. Da allora ha pubblicato altri 10 romanzi, con l’ultimo, La natura è innocente. Due vite quasi vere, edito nel 2020.

Gay dichiarato, in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera ha rivelato di essersi unito civilmente: "Stiamo insieme dal 2011, siamo uniti civilmente dal 2016, uso chiamarlo consorte. Non ne parlo mai, perché lui tiene la cosa segreta sia in famiglia che al lavoro. Spero che prenda coraggio, ma non insisto. Nel 2017 fu al centro di una polemica esplosa dopo la pubblicazione del libro “Bruciare tutto“, che tratta il tema della pedofilia. “Ho pianto perché il mio compagno leggeva su Facebook insulti assurdi in cui mi davano del pedofilo e ci restava malissimo“, ha confessato Siti, che nei primi anni ’60 iniziò a dire “ai ragazzi “sei molto bello, mi piaci”. Mi sputavano in faccia senza troppi problemi. Dopo il ’68, da dirigente dell’Arci in Toscana, proiettai Un chant d’amour di Jean Genet, un film su un amore casto fra due detenuti. Un signore un po’ rustico disse: se lo rifate, mi dimetto dall’Arci. Non so come, ma sbottai: dimettiti subito, dato che io sono un tuo superiore dirigente e sono anche finocchio" ha raccontato.

